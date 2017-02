TV- und Radiotipps für Dienstag, 28. Februar

Erlesen mit Erni Mangold und Franz Schuh, Bilderbuch und Yvonne Catterfeld bei Willkommen Österreich, Sterben für Anfänger, Wild Things, Aufschneider und Staffelstart von Fortitude

20.10 LETZTE EHRE

Sterben für Anfänger (Death at a Funeral, GB/USA/D 2007, Frank Oz) Groteske voll britischen Humors um eine familiäre Trauerfeier, die in Chaos ausartet. Bis 21.50, SRF 2

20.15 MAGAZIN

Erlesen Gäste bei Heinz Sichrovsky: Reporter Andreas Altmann, Schriftsteller Franz Schuh, Schauspielerin Erni Mangold und Schriftsteller Radek Knapp. Bis 21.05, ORF 3

20.30 DOKUMENTATION

Good-bye, Wladimir Iljitsch Uljanow, genannt Lenin Die Dokumentation hinterfragt ein Heldenbild. Um zu verstehen, warum Lenin an die Macht geriet, muss man die Revolution selbst genauer betrachten. Denn sie war vor allem eine willkürliche, unkontrollierbare Abfolge von Ereignissen, in der alles ungewiss war und die alles mitriss, was sich ihr in den Weg stellte. Bis 22.10, Arte

21.00 SERIE

Fortitude Fortsetzung der britischen Krimiserie im arktischen Norden: Wieder ist es kalt, wieder bleibt es finster, und wieder lässt der Tod nicht mit sich verhandeln. Sofie Gråbøl (Kommissarin Lund) und Richard Dormer (Hunted) stehen Spalier für Dennis Quaid, Parminder Nagra und Michelle Fairley. Der Polizeichef verschwindet spurlos, und Fischer Michael Lennox braucht dringend Geld für die Behandlung seiner kranken Frau. Bis 22.00, Sky Atlantic HD

22.00 TALK

Willkommen Österreich Popsängerin Yvonne Catterfeld sowie Maurice Ernst samt Bilderbuch sind Gäste bei Stermann/Grissemann. Bis 22.50, ORF 1

22.00 ZIRKUSMORD

Tatort: Schwindelfrei (D 2013, Justus von Dohnyányi) Der Tumor im Kopf ist weg, die Turbulenzen bleiben: LKA-Ermittler Felix Murot (Ulrich Tukur) erfährt bei einer Zirkusvorstellung die andere Bedeutung von "Manege frei!": Als das Licht wieder angeht, ist eine Frau verschwunden. Bis 23.30, NDR

22.10 SO SACHEN

Wild Things (USA 1998, John McNaughton) Kelly (Denise Richards) möchte sich Sam Lombardo (Matt Dillon) angeln, seinerseits beliebter Lehrer und Ex von Kellys Mutter. Trotz aller Versuche springt er nicht auf ihre offensichtlichen Einladungen an. Kelly beschließt, ihn der Vergewaltigung zu beschuldigen. Erst als ihre Mitschülerin Suzie (Neve Campbell) dieselben Vorwürfe erhebt, wird sie ernst genommen, und es kommt zum Prozess. Thriller, bis zum Ende. Bis 0.05, Servus TV

22.10 DOKUMENTATION

Moskaus Imperium Vom Ende der Sowjetunion bis zu Putins Reich: Mit der Annexion der Krim scheint der Kalte Krieg wiedergeboren – der in die 1980er-Jahre zurückreichende Kreis schließt sich. Bis 1.10, Arte

23.20 SKALPELL

Aufschneider (2) (A 2010, David Schalko) Josef Hader als Wolf Haas' verschrobener Pathologe, der eine eigenartige Einstellung zum Tod sowie ein verspanntes Verhältnis zu seinen Kollegen (Oliver Baier und Pia Hierzegger) hat. Ursula Strauss macht es dem Doktor als Exfrau auch nicht recht. Ebenso Tanja Raunig als Tochter. Exzellente Dialoge, ausgezeichnete Darsteller. Bis 0.50, 3sat

23.30 SERIE

Monaco Franze – Der ewige Stenz Wenn schon Fasching, dann so: Zusammen mit dem Kripokollegen Kopfeck macht der Monaco alljährlich die Vorstadtbälle unsicher. Wie jedes Jahr beschließt Annette am Maskenball der feinen Kreise teilzunehmen, und wie jedes Jahr muss der Franze, dem diese Veranstaltung viel zu langweilig ist, dagegen Maßnahmen ergreifen. Grippekrank muss er ins Bett. Es kommt, was kommen muss. Bis 0.20, BR