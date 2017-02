Früherer "Tatort"-Kommissar Martin Lüttge gestorben

Wurde Anfang der 1990er als "Tatort"-Kommissar bekannt, kehrte dann aber wieder ans Theater zurück

München – Der Schauspieler Martin Lüttge ist tot. Er ist am vergangenen Mittwoch im Alter von 73 Jahren in Schleswig-Holstein gestorben, wie seine Hamburger Agentur Reuter am Montag entsprechende Medienberichte bestätigte. Der gebürtige Hamburger war Anfang der 1990er-Jahre als "Tatort"-Kommissar Bernd Flemming einem breiten Fernsehpublikum bekannt geworden.

Lüttges Rolle des eher bodenständigen, leicht verschrobenen Kommissars – gepaart mit Humor – wurde von Kritikern hochgelobt. Doch trotz des großen Erfolgs verabschiedete sich Lüttge nach nur 15 Folgen, um sich wieder mehr dem Theater zu widmen.

Bereits 1978 gehörte er zu den Gründern eines Theaters auf einem Bauernhof in Mehring bei Burghausen, der als Theaterhof Priessenthal bekannt wurde. (APA, dpa, 27.2.2017)