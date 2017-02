Russischer Telekom-Konzern Vimpelcom heißt jetzt Veon

Gruppe meldete 2016 Gewinn von 2,41 Mrd. Dollar, nach 655 Mio. Dollar Verlust im Jahr davor

Der in den Niederlanden ansässige russische Telekomkonzern Vimpelcom wird künftig Veon heißen. Das teilte der Konzern am Montag in einer Pressekonferenz mit, in der auch das Konzernergebnis veröffentlicht wurde. Vimpelcom wurde in den Jahren 2009 bis 2011 vom früheren Telekom-Austria-Chef Boris Nemsic geleitet.

Vimpelcom ist die Muttergesellschaft des drittgrößten italienischen Mobilfunkbetreibers Wind 3. Im vergangenen Jahr hatte der russische Konzern seine italienische Tochter Wind mit dem Mobilfunker 3 Italia des chinesischen Mischkonzerns Hutchison Whampoa fusioniert.

Konzern meldet Milliardengewinn

2016 hat Vimpelcom 2,41 Mrd. Dollar (2,3 Mrd. Euro) Gewinn gemacht, nach 655 Mio. Dollar Verlust im Jahr 2015. Der Umsatz kletterte um 7,5 Prozent auf 8,88 Mrd. Dollar. 2017 rechnet Veon mit einem Umsatzwachstum von 5 Prozent

Durch die Fusion von Wind mit 3 Italia ist ein neuer Anbieter mit 33 Millionen Kunden und einem Umsatz von 7 Mrd. Euro entstanden. Der neue Telekomriese hält in Italien einen Marktanteil von 30 Prozent. (APA, 27.02.2017)