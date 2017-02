Amadeus Awards: Julian le Play und Voodoo Jürgens fünfmal nominiert

Andreas Gabalier und Lemo folgen mit je vier Nennungen, Verleihung bei Gala am 4. Mai

Wien – Am 4. Mai geht die Verleihung der 17. Amadeus Austrian Music Awards im Wiener Volkstheater über die Bühne. Der ORF ist nach zehn Jahren Pause wieder mit an Bord und überträgt die Gala ab 22 Uhr zeitversetzt. Preise gibt es in zehn allgemeinen und acht Genrekategorien. Das Nominiertenfeld führen Voodoo Jürgens und Julian le Play mit je fünf Nennungen an, wie am Montag bekannt wurde.

Dicht dahinter folgen Andreas Gabalier und Lemo mit jeweils vier Nominierungen. Über drei Nennungen können sich Die Seer und Pizzera & Jaus freuen. Gut 100 Experten der Musik- und Medienbranche hatten für die Nominierungen ihre Wertung abgegeben, in die dann auch die Verkäufen im Jahr 2016 eingerechnet wurden. Die Auszeichnung für das Lebenswerk wird wie üblich vom Veranstalter IFPI vergeben und später bekannt gegeben.

Über die Sieger bestimmen nun zu je 50 Prozent eine Fachjury sowie ein Onlinevoting unter amadeusawards.at/voting. Bereits fix ist, dass James Blunt und Amy Macdonald als Stargäste den Gang auf die Bühne antreten werden, wobei Schauspieler Manuel Rubey und FM4-Moderatorin Riem Higazi durch den Abend führen. Als Neuerung im Showablauf werden mit den Gewinnern vorbereitete Kurzporträts gezeigt. (APA, 27.2.2017)

Hier ein Überblick über die Nominierungen:

Allgemeine Kategorien

BAND DES JAHRES

Bilderbuch

Nockalm Quintett

Pizzera & Jaus

Seiler und Speer

Wanda

KÜNSTLERIN DES JAHRES

Avec

Christina Stürmer

Hannah

Mavi Phoenix

Zoe

KÜNSTLER DES JAHRES

Andreas Gabalier

Julian le Play

Lemo

Nik P.

Voodoo Jürgens

SONG DES JAHRES

"Der Himmel über Wien" Lemo

"Hand in Hand" Julian le Play

"Heite Grob Ma Tote Aus" Voodoo Jürgens

"Helden" Flowrag

"Jedermann" Pizzera & Jaus

ALBUM DES JAHRES

"Ansa Woar" Voodoo Jürgens

"MTV Unplugged" Andreas Gabalier

"SchwarzoderWeiss" Rainhard Fendrich

"Zugvögel" Julian le Play

"20 Jahre – Nur das Beste!" Die Seer

LIVEACT DES JAHRES

Andreas Gabalier

Bilderbuch

Die Seer

Seiler und Speer

Wanda

FM4 AWARD

Granada

Kimyan Law

Leyya

Mavi Phoenix

Voodoo Jürgens

SONGWRITER DES JAHRES

Lemo (Musik & Text) "Himmel über Wien" von Lemo

Hubert Molander und Emanuel Treu (Musik & Text) "Kick im Augenblick" von Beatrice Egli

Lukas Hillebrand (Musik), Thorsteinn Einarsson und Noa Ben-Gur (Text) "Kryptonite" von Thorsteinn Einarsson

Helmut Martinelli und Gerald Moser (Musik & Text) "Nie mehr ohne dich" von Die Paldauer

Bella Wagner, Hovannes Djibian und Masta Huda (Musik & Text) "Weapons Down" von Bella Wagner

TONSTUDIOPREIS 'BEST SOUND'

Avec "What If We Never Forget"

Recording: Lukas Hillebrand, Alex Pohn, Markus Weiß

Mix: Lukas Hillebrand, Martin Scheer

Mastering: Mischa Janisch

Künstlerische Produktion: Lukas Hillebrand, Alex Pohn

Julian le Play "Zugvögel"

Recording: Lukas Hillebrand, Alex Pohn, Markus Weiß

Mix: Lukas Hillebrand

Mastering: Chris Gehringer, Martin Scheer

Künstlerische Produktion: Lukas Hillebrand, Julian le Play, Alex Pohn

Möwe "Back in the Summer"

Recording, Mix, Mastering, Künstlerische Produktion: Nikodem Milewski

Ritornell "If Nine Was Eight"

Recording: Richard Eigner, Robert Pavlecka, Fridolin Stolz, Florian Wöss

Mix: Richard Eigner, Roman Gerold, Patrick Pulsinger

Mastering: Mike Grinser

Künstlerische Produktion: Richard Eigner, Roman Gerold

Soia "H.I.O.P."

Recording, Künstlerische Produktion: Daniele Zipin

Mix, Mastering: Patrick Kummeneker

Genrekategorien

ALTERNATIVE

Dawa

Granada

James Hersey

Leyya

Voodoo Jürgens

HARD & HEAVY

Alles mit Stil

Black Inhale

Harakiri For The Sky

Mayfair

Serenity

JAZZ / WORLD / BLUES

Ernst Molden

Herbert Pixner Projekt

Karl Ratzer Trio

Norbert Schneider

Wolfgang Puschnig

SCHLAGER

Die Seer

DJ Ötzi & Nik P.

Hannah

Nik P.

Nockalm Quintett

ELECTRONIC / DANCE

Elektro Guzzi

Mynth

Ogris Debis

Parov Stelar

Waldeck

HIP HOP / URBAN

Crack Ignaz

Dame

Nazar

Raf Camora

Texta

POP / ROCK

Christina Stürmer

Julian le Play

Lemo

Pizzera & Jaus

Thorsteinn Einarsson

VOLKSMUSIK

Andreas Gabalier

Die Edlseer

Die jungen Zillertaler

Hansi Hinterseer

Marc Pircher