China will Quote für E-Autos entschärfen

Deutschland verhandelt mit China, um eine geplante Quote für E-Autos aufzuweichen. So sollen Nachteile für deutsche Hersteller verhindert werden

Berlin – Die deutsche Regierung zeigt sich optimistisch über eine Entschärfung der geplanten Quotenregelung für Elektroautos in China, die Nachteile für deutsche Autobauer bringen würde. Die Gespräche mit der chinesischen Regierung würden mit Zuversicht geführt, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag. Kanzlerin Angela Merkel habe mit Ministerpräsident Li Keqiang gesprochen, Details nannte Seibert allerdings nicht.

Das "Handelsblatt" hatte am Sonntag berichtet, China wolle den deutschen Forderungen weitgehend entgegenkommen und die Quote aufweichen. Ihre Einführung werde um ein Jahr auf 2019 verschoben, außerdem seien Übergangsfristen geplant. Das würde deutschen Autobauern wie Daimler, VW und BMW einen Zeitpuffer verschaffen. Sie machen derzeit zwar ein gutes Geschäft in China, bei E-Mobilität hinken sie aber hinterher. Die bisherigen Quotenpläne hätten die deutschen Hersteller nicht erreichen können. Sie verkaufen in China bisher fast ausschließlich herkömmliche Benziner.

Die deutsche Regierung bestätigte auf Nachfrage der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" am Montag allerdings nicht, dass China bereits zugesagt habe, die Einführung der Quote zu verschieben, wie es das "Handelsblatt" berichtet hatte.

Bereits im Herbst hatte die chinesische Führung angekündigt, ab 2018 eine Quote für Elektroautos einzuführen. Ab dann sollten mindestens acht Prozent der in China verkauften Autos mit Elektromotoren oder Hybridantrieben fahren, so der ursprüngliche Plan. Bei Nichterfüllung waren Strafen vorgesehen. (Philipp Bauer, 27.2.2017)