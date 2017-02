Jonker soll Wolfsburg retten, Alaba in Elf des Tages

Früherer Assistent von Louis van Gaal beim FC Barcelona und bei Bayern München kehrt vom Arsenal-Nachwuchs zum VW-Klub zurück

Wolfsburg – Der neue Trainer des VfL Wolfsburg heißt Andries Jonker. Der 54-jährige Niederländer tritt die Nachfolge des am Sonntag geschassten Valerien Ismael an. Jonker unterzeichnete einen Vertrag bis 2018, gab der deutsche Bundesligist am Montag bekannt.

Jonker war bis 2014 bereits als Co-Trainer in Wolfsburg tätig. Nun kehrt der frühere Assistent von Louis van Gaal beim FC Barcelona und bei Bayern München aus der Nachwuchsabteilung von Arsenal zum VW-Klub zurück. Wolfsburg-Sportdirektor Olaf Rebbe sprach von einer "Toplösung", auch weil Jonker den Verein gut kenne.

"Er ist ein international erfahrener Trainer und ausgewiesener Taktikexperte, der die besten Voraussetzungen mitbringt, den VfL schnell und nachhaltig in die Erfolgsspur zurückzuführen", meinte Rebbe. Die Wolfsburger hinken den eigenen Erwartungen in dieser Saison deutlich hinterher, als 14. liegt der Meister von 2009 nur zwei Punkte vor dem Relegationsplatz.

