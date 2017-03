Online auf dem Vormarsch – das Auto vom Sofa aus versichern

Der Versicherungsmarkt etabliert sich im Internet – mit zahlreichen Vorteilen für die Kunden. Was beim Wechsel des Stromanbieters oder bei Bankgeschäften bereits selbstverständlich ist, wird nun auch bei Versicherungen immer populärer: zeitsparendes Informieren und Abschließen via Smartphone und Tablet.

27 Prozent der Reisebuchungen in Österreich, Deutschland und der Schweiz erfolgen bereits online – und die Tendenz steigt weiter an. Online-Shopping, darunter auch der Einkauf von Lebensmitteln, nimmt ebenfalls zu – was nicht erstaunt, betrachtet man sich die riesige Warenvielfalt und die praktischen Vergleichsmöglichkeiten, die das World Wide Web bietet.

Ebenso erfreut sich Online-Banking immer größerer Beliebtheit. Laut einer Bitkom-Studie aus dem vergangenen Jahr gehen mittlerweile 30 Prozent der Online-Banking-Kunden gar nicht mehr in eine Bankfiliale. Die Vorteile von Online-Erledigungen liegen auf der Hand: Bequem und schnell lassen sich Shopping, Flugbuchungen oder Amtsgänge via Smartphone oder Tablet selbst nachts vom Sofa aus erledigen.



Versicherungen gehen online

Stellen Sie sich vor, Sie finden im Internet einen schicken Gebrauchtwagen und kaufen ihn nach einer Probefahrt am Samstag. Am Sonntag schließen Sie die passende KFZ-Versicherung im Internet ab – von zu Hause aus, gemütlich auf dem Sofa sitzend, mit dem Tablet auf dem Schoß. Die Versicherungsbestätigung erhalten Sie anschließend per E-Mail zugeschickt, der Versicherungsschutz tritt auf Wunsch noch am selben Tag in Kraft. So können Sie das Auto bereits am Montag zulassen und losfahren. Auch auf dem Versicherungsmarkt hält das Onlinegeschäft inzwischen Einzug, was zahlreiche Vorteile mit sich bringt, denn die Recherche nach der passenden Versicherung lässt sich vom Wohnzimmersessel aus erledigen, und das Versicherungsangebot wird leichter vergleichbar.

Einer von Österreichs Vorreitern in Sachen Online-Versicherungen ist die VAV Versicherung. Auf der Website des Unternehmens können Kunden für sämtliche Produkte die Versicherungsprämien ganz einfach selbst berechnen und Versicherungen online abschließen, deren Schutz am selben Tag des Abschlusses in Kraft tritt – schneller geht es kaum. Ein weiterer Bonuspunkt der Online-Versicherungen ist deren Flexibilität: Die Haushaltsversicherung ist beispielsweise nach bereits einem Jahr Laufzeit täglich kündbar!