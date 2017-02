Kern und Gabriel fordern "Schulterschluss" in Europa

Angesichts der neuen US-Regierung und eines "schwierigen" Partners Russlands

Wien – Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und Deutschlands Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) fordern angesichts nationalstaatlicher Tendenzen in Europa, der neuen US-Regierung und des "schwierigen" Partners Russland einen "Schulterschluss" in Europa. Kern verlangt angesichts der Trump-Regierung, die Europa schwächen wolle, und ähnlicher Tendenzen in "der östlichen Nachbarschaft" eine "Phase des Zusammenstehens".

Es sei "das Gebot der Zeit, dafür zu sorgen, dass die Interessen Europas konsequent und stark vertreten werden", erklärte Kern nach einem Treffen mit Gabriel am Montag in Wien. Er will vor allem Fragen wie Lohn- und Sozialdumping sowie Steuerbetrug in eine große europäische Reformdiskussion einbringen.

Fluch künftiger Generationen

Gabriel verlangt für Europa vor allem eine gemeinsame Außen-, Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Der Binnenmarkt müsse sich "endlich" zu einer sozialen Marktwirtschaft in Europa entwickeln. Selbst das bevölkerungsreiche Deutschland werde allein keine Stimme mehr haben, die gehört wird. Künftige Generationen würden "uns dafür verfluchen", wenn es eine Rückentwicklung hin zu Nationalstaatlichkeit gebe.

Gabriel ist derzeit auf Antrittsbesuch in Wien, nachdem er zuletzt den neuen deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier als Außenminister abgelöst hat. Noch am Montag reist er nach Rom weiter, zuvor sollte er in Wien auch mit Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) zusammentreffen. (APA, 27.2.2017)