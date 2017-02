Industrie will Zahl der Krankenkassen auf drei bis vier reduzieren

Selbstbehalte sollen vereinheitlicht und SV-Beiträge gesenkt, dafür die Umsatzsteuer erhöht werden – IHS-Studie Basis für Forderungen

Wien – Die Industriellenvereinigung (IV) will die Zahl der Krankenkassen reduzieren. Statt neun Gebietskrankenkassen soll es nur noch drei bis vier Kassen für Unselbstständige und eine bundesweite für Selbstständige geben, sagte Generalsekretär Christoph Neumayer am Montag bei einer Pressekonferenz mit Vizepräsident Otmar Petschnig. Die Forderungen leiten sich aus einer Studie ab, die das Institut für Höhere Studien (IHS) für die IV erstellt hat.

Die Zahl der Krankenkassen sollte sich nicht nach Bundesländern richten, sondern nach topografischen Regionen. Als Maß hat sich die IV den Österreichischen Strukturplan Gesundheit (ÖSG) genommen, der vier Versorgungszonen kennt. Laut IHS-Studienautorin Monika Riedel lässt die Fachliteratur keinen einheitlichen Schluss zu, ob große oder kleine Kassen besser sind. Sie plädiert aber für eine Struktur nach geografischen Gesichtspunkten und hält eine "kleine Reduktion" für möglich. Eine "monolitihische Einheitskasse" wäre laut Riedel jedoch eher ungünstig, auch eine Struktur mit einer Kasse pro Bundesland lehnt sie ab.

Interner Wettbewerb der Kassen gefordert

Auch in einer freien Wahl des Krankenversicherungsträgers sähe Riedel eher Nachteile: Die Verwaltungskosten würden dadurch eher steigen, der Wettbewerb eher zu höheren Ausgaben führen. Zielführender wäre laut Riedel, sich genauer anzuschauen, wie verwaltet wird. Vor allem fordert sie einen internen Wettbewerb der Kassen über ein Benchmarking-System. Dafür wären mehr Transparenz und besser vergleichbare Daten nötig, ebenso ein einheitliches Leistungsrecht.

Auch Neumayer will eine Vergleichbarkeit der Kassenleistungen als Voraussetzung für ein transparentes Benchmarking. Den Grundsatz "Gleicher Beitrag, gleiche Leistung" will er durch Vereinheitlichung und zentrale Wartung der Leistungs- und Tarifkataloge gewährleisten. Mehrfachversicherungen will die IV abschaffen, jede Person soll ausschließlich einer Versicherung zugehören. Alternativ, insbesondere bei Angleichung der Leistungsspektren, kann sich Neumayer Wahlmöglichkeit der Versicherten vorstellen.

Politik soll aus Kasse entfernt werden

Reformieren will die IV auch die Selbstverwaltung in den Sozialversicherungen. Ebenso wie die IHS-Studie fordert Neumayer eine stärkere Trennung von Management der Kassen und politischer Ebene. Die Geschäfte soll ein professionelles Management führen, die Versichertenvertreter sich auf die Überwachung der Geschäftsführung konzentrieren – ein Aufsichtsmodell also.

Die unterschiedlichen Selbstbehalte will die IV vereinheitlichen. Für Neumayr machen sie Sinn, wenn sie Lenkungswirkung haben, es dürfe aber keine sozialen Barrieren geben. Er kann sich vorstellen, die Primärversorgung kostenfrei zu halten, für den selbstständigen Besuch diverser Fachärzte aber Selbstbehalte zu verlangen. Auch die IHS-Studienleiterin sieht bei Selbstbehalten als Lenkungsinstrument noch "Spielraum nach oben".

Konkurrenz zu Studie des Sozialministers

Um die Lohnnebenkosten zu senken, schlägt die IV eine weitere Senkung der Sozialversicherungsbeiträge bei gleichzeitiger Erhöhung der Umsatzsteuer im gleichen Volumen vor. Das könne Wachstumseffekte mit einem steigenden BIP und sinkender Arbeitslosigkeit bewirken, so Riedel.



Eine Antwort auf die von Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) bei der London School of Economics in Auftrage gegebene Studie über die Effizienz der Sozialversicherungen sieht Neumayer in der IHS-Studie im Auftrag der IV nicht. Die IV habe ihre Studie schon vorher in Auftrag gegeben und wolle damit den Diskurs auf eine sachliche Basis stellen.

Rabmer-Koller für "tiefgreifende Reformen"

Die Vorsitzende im Hauptverband der Sozialversicherungsträger Ulrike Rabmer-Koller hat sich dafür ausgesprochen, "schnellstmöglich tiefgreifende Reformschritte" umzusetzen, um das Gesundheitssystem und die Sozialversicherung modern, effizient und zukunftsfähig aufzustellen. Dabei wolle sie "auch nicht vor heiligen Kühen Halt machen", betonte Rabmer-Koller in einer Stellungnahme.

Die Themen Zusammenlegungen von Trägern, Selbstbehalte, Prävention, Leistungsharmonisierung müssten sachlich besprochen, verhandelt und dann umgesetzt werden. Die Sozialversicherungslandschaft sei über Jahrzehnte gewachsen, "und jetzt braucht es dringend eine Neuaufstellung. Ich möchte dies aber ohne ideologische Scheuklappen und Hauruck-Aktionen in Angriff nehmen", betonte die Hauptverbands-Chefin. Sie will zunächst eine saubere Analyse, dann klare Entscheidungen und dann eine konsequente Umsetzung. (APA, red, 27.2.2017)