Österreichs Song-Contest-Beitrag vor Ö3-Präsentation geleakt

Nathan Trents "Running on Air" wurde in der Nacht auf Montag bereits auf Youtube geladen. Premiere sollte erst am Dienstag auf Ö3 sein

Wien – Das lief nicht wie geplant: Der ORF wollte den österreichischen Beitrag zum diesjährigen Song Contest in Kiew Dienstagfrüh im reichweitenstarken Ö3-"Wecker" erstmals der Öffentlichkeit präsentieren. Nun landete Nathan Trents Song "Running on Air" aber bereits in der Nacht auf Montag auf verschiedenen Youtube-Kanälen – die allerdings allesamt weder dem ORF noch dem Song Contest zuzuordnen sind.

bzykubzyku

DER STANDARD hat beim ORF um eine Stellungnahme zu dem Leak angefragt. (red, 27.2.2017)