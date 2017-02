Südkorea wirft Nordkorea Mord an Kim Jong-nam vor

Ministerium für Staatssicherheit und Außenministerium sollen Giftanschlag organisiert haben

Seoul – Der südkoreanische Geheimdienst ist nach Angaben von Abgeordneten überzeugt, dass die Regierung Nordkoreas hinter dem Mord am Halbbruder des dortigen Machthabers Kim Jong-un steckt. Das Ministerium für Staatssicherheit und das Außenministerium Nordkoreas hätten den Giftanschlag organisiert, sagten die Abgeordneten am Montag nach einer Unterrichtung durch den Geheimdienst. Es gebe acht nordkoreanische Verdächtige, von denen sechs Mitarbeiter der beiden Ministerien seien.

Kim Jong-nam wurde am 13. Februar auf dem Internationalen Flughafen von Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur getötet. Nach Angaben der Polizei verwendeten die Täter das Nervengift VX. Kim lebte mit seiner Familie in Macau unter dem Schutz der chinesischen Regierung. Er hatte sich kritisch über die Familiendynastie in seiner Heimat geäußert. Südkoreanischen Regierungskreisen zufolge erteilte Nordkoreas Machthaber bereits vor Jahren den Auftrag zur Ermordung seines älteren Halbbruders. Nordkorea hat bislang nicht bestätigt, dass es sich bei dem Toten um Kim Jong-nam handelt. (Reuters, 27.2.2017)