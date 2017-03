Historischer Kalender – 2. März

1717 – Im Londoner Theatre Royal wird erstmals ein Ballett, "The Loves of Mars and Venus" von John Weaver, aufgeführt.

1907 – In Wien wird die Operette "Ein Walzertraum" von Oscar Straus uraufgeführt.

1962 – In einem unblutigen Staatsstreich übernimmt in Burma die Armee unter General Ne Win die Macht.

1972 – Von Kap Kennedy (Canaveral) aus wird die amerikanische Jupiter-Sonde Pionier-10 gestartet.

1987 – Der sowjetische Außenminister Eduard Schewardnadse gibt bekannt, dass die UdSSR einen Rückzug ihrer Truppen aus Afghanistan innerhalb von 22 Monaten in Erwägung ziehe.

1987 – Die Sowjetunion legt bei einer Sondersitzung in Genf den Vorschlag vor, die Mittelstreckenwaffen aus Europa abzuziehen.

1992 – Armenien, Turkmenistan, Usbekistan, San Marino, die Republik Moldau, Kasachstan, Kirgistan, Aserbaidschan werden Mitglied bei den Vereinten Nationen.

1997 – Nach wochenlangen, blutigen Unruhen als Folge des Zusammenbruchs mehrerer Geldanlagefirmen, werden zahlreiche Menschen verletzt und getötet. Die albanische Regierung in Tirana tritt zurück. Staatspräsident Sali Berisha verhängt den Ausnahmezustand.

2012 – Zwei junge Männer, die im September 2011 in Wien aus einem fahrenden Auto heraus mit einer Luftdruckpistole 14 Personen beschossen und getroffen hatten, werden am Landesgericht zu jeweils 14 Monaten teilbedingter Haft rechtskräftig verurteilt.

Geburtstage:

August Kern, schweiz. Filmemacher (1902-1996)

Siegfried Köhler, dt. Komponist (1927-1984)

Abdelaziz Bouteflika, marok. Politiker; seit 1999 Staatspräsident (1935 od. 1937- )

John Irving, US-Schriftsteller (1942- )

Lou Reed, US-Rockmusiker (1942-2013)

Jon Bon Jovi (eigtl. John Frank Bongiovi), US-Rockmusiker (1962- )

Chris Martin, brit. Popmusiker ("Coldplay") (1977- )

Todestage:

Hugh Walpole, engl. Schriftsteller (1717-1797)

Jules Auguste Armand Marie Füst von Polignac, frz. Staatsmann (1780-1847)

Henry Bataille, frz. Dramatiker (1872-1922)

Azorin (eigtl. Jose Martinez Ruiz), span. Schriftsteller (1873-1967)

Erna Sack, dt. Opernsängerin (1898-1972)

Randolph Scott, US-Schauspieler (1903-1987)

Sandy Dennis, US-Schauspielerin (1937-1992)

