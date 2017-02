Pläne für Wiener Jugendhaftanstalt eingestellt

Polizeianhaltezentrum am Hernalser Gürtel wird nicht adaptiert

Wien – Das Schubhaftzentrum am Hernalser Gürtel in Wien wird nicht wie geplant zu einer Justizvollzugsanstalt für Jugendliche – und ersatzweise auch kein anderes Haus in Wien. 2014 wollte das Justizministerium noch ein eigenes Gefängnis für mündige Minderjährige in der Bundeshauptstadt einrichten und sah dafür das Anhaltezentrum im Bezirk Josefstadt als geeignet an. Da das Innenministerium das Gebäude aber nicht zur Gänze zur Verfügung stellen wollte, wurde Ausschau nach einem Ersatzstandort gehalten. Wie orf.at berichtet, wird nun aber auch dieser Plan nicht weiterverfolgt.

"In dieser Form gibt es die Idee nicht mehr", sagte Britta Tichy-Martin, Ressortsprecherin im Justizministerium, laut dem Bericht. Es sei im Gegenteil so, dass die reguläre Justizanstalt Wien-Josefstadt an der Landesgerichtsstraße "etliche Maßnahmen ergriffen hat, um die Haftbedingungen für die Jugendlichen dort deutlich zu verbessern".

Überstellung nach Gerasdorf, aber nicht automatisch

Die Hafträume seien neu gestaltet worden, sodass höchstens zwei Jugendliche in einer Zelle untergebracht werden. Das Justizministerium verweist zudem auf Unterbringungsmöglichkeiten in der Justizanstalt Gerasdorf bei Wiener Neustadt, die speziell auf Jugendliche ausgerichtet sei; wie bereits im Vorjahr berichtet, soll sie ebenfalls durch kleinere Einheiten und Lehrwerkstätten zu einem "Jugendhaft-Kompetenzzentrum" ausgebaut werden.

Der bereits 2014 von Erich Mayer, Generaldirektor der Sektion Strafvollzug, geäußerte Wunsch, dass Jugendliche höchstens 14 Tage in der Haftanstalt Josefstadt bleiben sollen, ehe sie automatisch nach Geradsdorf überstellt werden, wird damit nicht erfüllt. 38 Jugendliche befinden sich derzeit in Wien in Haft, davon zehn in Strafhaft und 19 in Untersuchungshaft. (red, 27.2.2017)