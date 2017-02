Taliban bestätigen Tod eines Anführers bei US-Luftangriff

Mullah Abdul Salam in Kunduz getötet

Kabul – Ein ranghoher Anführer der radikal-islamischen Taliban ist bei einem US-Luftangriff in Afghanistan getötet worden. Wie die Taliban am Montag bestätigten, starb Mullah Abdul Salam am Sonntag bei einem Luftschlag in der nördlichen Provinz Kunduz. Bei dem Angriff seien neun weitere Taliban-Kämpfer getötet worden, sagte ein Sprecher des afghanischen Verteidigungsministeriums.

Salam, der Taliban-Gouverneur der Provinz, sei an den Überfällen auf die Provinzhauptstadt Kunduz durch die Extremisten beteiligt gewesen. Kunduz, wo bis 2013 auch die deutsche Bundeswehr stationiert war, ist ein Hauptziel der Taliban. Sie sollen mittlerweile weite Teile der Provinz beherrschen. (APA, 27.2.2017)