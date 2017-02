Wie gefällt Ihnen das neue Bilderbuch-Album?

"Magic Life" heißt es, seit Mitte Februar ist es zu haben. Stimmen Sie ab und teilen Sie Ihre Einschätzung im Forum!

Sie haben es wieder getan. Die Band Bilderbuch hat nach "Nelken & Schillinge", "Die Pest im Piemont" und "Schick Schock" das vierte Studioalbum – "Magic Life" – vorgelegt. Und so klingt es aus den Radios: "Komm vorbei in meinem Bungalow! By the rivers of cash flow. Wir trinken Schorle, trinken Soda, komm vorbei mit deinem Skoda".

Das sagen die Kritiker

Die "taz" feiert den Sound, den Maurice Ernst, Michael Krammer, Peter Horazdovsky und Philipp Scheibl produzieren. "Die Texte, das wird beim Hören klar, scheinen nur Beiwerk zum groovy Instrumentalfluss zu sein. Bilderbuch suchen die Renaissance der Gitarre: einen zeitgemäßen Einsatz der sechs Saiten, fernab von Rockklischees." Auch die mühelose Coolness der Band stößt auf Wohlwollen. "Die Zeit" stimmt ins Loblied ein und sagt "Ob gewollt oder aus Versehen: Bilderbuch nehmen eine subversive Position zu diesem pseudosubversiven Getue ein. [...] Das ist der Coup dieser Fake-Band: Am Ende steht sie mit ihrem Durchblick echter da als die Echten." Im STANDARD heißt es zur Erfolgsgeschichte der oberösterreichischen Band: "Bilderbuch haben sich mit harter Arbeit, Mut zu würdeloser Kleidung im Geiste des Märchenprinz und der Ersten Allgemeinen Verunsicherung (inklusive der Bekenntnisfarbe Blond und empfängnisverhütender Flinserl und Goldketterl) zur fixen Größe im Festivalzirkus des deutschsprachigen Raums hinaufgespielt." Dennoch: "Zwischen den Zeilen entsteht mit Autotune-Gesang für eine Generation, die Musik bevorzugt aus den Blechlautsprechern ihrer Taschentelefone hört, eines: Es entsteht eine gewisse, speziell im Wiedererkennungswert beheimatete Leere."

Was sagen Sie?

Haben Sie sich das neue Bilderbuch-Album schon angehört? Wie gefällt es Ihnen im Vergleich zu den bisherigen Alben? Welches Lied liegt Ihnen besonders, welches gefällt Ihnen nicht so gut?