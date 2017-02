Entführter Deutscher auf Philippinen ermordet

Abu-Sayyaf-Video: Terrorgruppe enthauptet 70-jährigen Segler

Manila/Berlin – Auf den Philippinen hat die islamistische Terrorgruppe Abu Sayyaf am Montag ein Video veröffentlicht, das die Enthauptung ihrer deutschen Geisel zeigen soll. Der 70 Jahre alte Segler Jürgen K. war bereits im November von seinem Boot entführt worden. Seine Partnerin wurde schon damals getötet.

Abu Sayyaf hatte mit der Ermordung des Deutschen gedroht, wenn sie nicht bis zum gestrigen Sonntag, 08.00 Uhr MEZ, ein Lösegeld von 570.000 Euro erhält. Die philippinische Luftwaffe griff am Wochenende Verstecke der Terrorgruppe auf der Insel Jolo an. Bereits am Sonntag hatte es allerdings Berichte gegeben, die Terrorgruppe habe K. ermordet.

Abu Sayyaf war in den 1990er Jahren mit Geld von Al-Kaida-Chef Osama bin Laden gegründet worden und hat inzwischen der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) Gefolgschaft geschworen. Die Gruppe wurde durch die Entführung vieler Ausländer bekannt. (APA, 27.2.2017)