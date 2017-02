Entwickler: "Mass Effect Andromeda" ist ein "Softcore-Space-Porno"

Die "Mass Effect"-Reihe scheint ebenso auf brachiale Action wie Erotik zu setzen

Während Fans noch Vermutungen über die sexuellen Inhalte von "Mass Effect Andromeda" anstellen, bestätigte der BioWares General Manager Aaryn Flynn kürzlich die Spekulationen via Twitter: "Ja, es ist ein absoluter Softcore-Space-Porno.", schreibt er und scheint mit dieser Aussage nicht zu spaßen. Denn während einer der Fans noch am überlegen ist, ob Flynn zukünftige Spieler mit dieser Aussage nur ködern möchte, schreibt er schlicht: "Oh nein, tu ich nicht."

Rating auf Amazon entdeckt

Obwohl sich Produzent Michael Gamble schon vor einiger Zeit zu den sexuellen Beziehungen zwischen den Protagonisten in "Mass Effect Andromeda" geäußert hat, wurden die Altersfreigaben noch nicht offiziell bestätigt. Allerdings berichtet Vg247, dass ein BioWare Social Network-User ein Rating der Deluxe-Version des Spiels auf der US-Amazon Seite entdeckt haben.

So wurde das Spiel in den USA mit einem M für Mature, also für über 17-Jährige, bewertet, wenn es nach dem veröffentlichten Bild auf Amazon geht. Darin enthalten sind Blut, eingeschränkte Nacktheit, Kraftausdrücke, starke sexuelle Inhalte und Gewalt. Die Unvollständigkeit des Ratings könnte aber der Grund gewesen sein, wieso es noch nicht veröffentlicht wurde. Im Tweet schreibt Aaryn Flynn nämlich, dass die eingeschränkte Nacktheit mittlerweile durch vollkommene Nacktheit ersetzt wurde.

Remember. We lost the "partial nudity" rating and got full "nudity". https://t.co/yauGf9Cnol — Aaryn Flynn (@AarynFlynn) February 26, 2017

Bisher noch kein offizielles EU-Rating

Laut AustraliaClassification wurde "Mass Effect Andromeda" mit starken sexuellen Szenen und Gewalt auf MA15+ gesetzt. Ein europäisches Rating gibt es offiziell noch nicht, allerdings wurde das Spiel auf Amazon auf USK 16 und auf GameShop auf PEGI 18 gesetzt.

"Mass Effect Andromeda" erscheint am 21. März auf PC, PlayStation4 und Xbox One. (rhe, 27.2.2017)