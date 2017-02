Rektorenchef kann sich Quote für Bildungsferne vorstellen

Oliver Vitouch schlägt vor, 25 Prozent der Studienplätze für Bewerber zu reservieren, deren Eltern keine Matura haben

Wien – Der Präsident der Universitätenkonferenz (uniko), Oliver Vitouch, kann sich im Rahmen von Zugangsbeschränkungen bei einer Studienplatzfinanzierung eine Quote für Kinder aus bildungsfernen Schichten vorstellen. "Nach einem Aufnahmeverfahren könnten, sagen wir, 25 Prozent der Plätze für Personen reserviert sein, deren Eltern keine Matura besitzen", sagt Vitouch im "Kurier".

Die restlichen 75 Prozent der Plätze würden dann rein nach Leistung besetzt. "In der Praxis hat die Quotierung ein Paar Haken", räumte der uniko-Präsident ein, "aber wenn es die Politik mit der sozialen Durchmischung ernst meint, muss sie es so machen". Derzeit kommt laut Studierenden-Sozialerhebung rund ein Viertel der Studienanfänger an den Unis aus einem Elternhaus ohne Matura. Bei 28 Prozent der Studienanfängern hat zumindest ein Elternteil einen akademischen Abschluss, der Anteil von Studienanfängern mit Eltern mit Matura liegt bei rund einem Drittel. (APA, red, 27.2.2017)