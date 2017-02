Familienbeihilfe: Mitterlehner weist Orban-Kritik deutlich zurück

Vizekanzler: "Von Hinterlist kann keine Rede sein"

Brüssel/Wien – Vizekanzler Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) hat die Kritik des ungarischen Premiers Viktor Orbán zur geplanten österreichischen Indexierung des Familiengeldes für im EU-Ausland lebende Kinder zurückgewiesen. "Von Hinterlist kann keine Rede sein", sagte Mitterlehner am Montag vor Beginn des EU-Energierats in Brüssel.

Bei der Indexierung soll die Familienbeihilfe an das Herkunftsland angepasst werden. Wenn also eine Ungarin in Österreich arbeitet, ihr Kind aber in Ungarn lebt, soll die Familienbeihilfe auf das Lohnniveau in Ungarn gekürzt werden. Unbedingt würden etwa die Kinder dänischer Eltern mehr Geld bekommen. Österreich wolle die EU-Verträge "in kleinen Teilregelungen auf hinterlistige Art und Weise Schritt für Schritt verändern", sagte Orbán am Freitag dazu.

Es gehe darum, eine europakonforme Regelung offen anzustreben und auszudiskutieren, "dann wird man auch weitersehen", sagt Mitterlehner. Österreich wolle sowohl beim Familiengeld als auch beim Beschäftigungsbonus "Europakonformität" haben. Dabei "werden wir in enger Abstimmung mit Deutschland und Dänemark" vorgehen.

Gespräche im Rat

Dies werde möglicherweise auch ein Ratsthema sein. Allerdings merkte Mitterlehner an, dass dies beim Energierat höchstens im informellen Bereich zur Sprache kommen werde. Jedenfalls sei er überzeugt, dass eine Lösung erreicht werden könne. "Das war auch schon im Zug der Gespräche mit Großbritannien ein Thema". (APA, 27.2.2017)