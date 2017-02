Samsung stellt Galaxy S8 am 29. März vor

Nach Debakel mit Note 7 liegen nun alle Hoffnungen auf der neuen Smartphone-Generation

Nach dem Rückzug des Smartphones Galaxy Note 7 wegen überhitzender Akkus hat Samsung Electronics am Sonntag die Auslieferung des Nachfolgemodells S8 für Ende März angekündigt. Zum Abschluss einer Produktpräsentation auf dem Mobile World Congress in Barcelona zeigte das Unternehmen ein kurzes Video, mit dem der 29. März als Termin für die Vorstellung des S8 angekündigt wurde. Die Präsentation erfolgt dabei im Rahmen eines Events in New York City.

Vorgeschichte

In den vergangenen Jahren war die Messe von Barcelona für Samsung der Anlass für die Vorstellung neuer Top-Produkte. Diesmal hielt sich das Unternehmen etwas zurück und verschob den Termin.

Die Rücknahme der Note-7-Geräte und die Einstellung ihrer Produktion sorgte für einen Vertrauensverlust bei den Samsung-Kunden und kostete das Unternehmen 5,3 Milliarden Dollar (5,00 Milliarden Euro) des Betriebsgewinns. (APA, 27.2.2017)