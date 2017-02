Oscars nicht mehr ganz so weiß

Zwei Trophäen gingen dieses Jahr in den Schauspieler-Kategorien an schwarze Schauspieler. So viele wie zuletzt vor zehn Jahren

Mahershala Ali für "Moonlight", Viola Davis für "Fences." Nach zwei Jahren, in denen ausschließlich weiße Schauspielerinnen und Schauspieler für den Oscar nominiert waren, haben die beiden schwarzen Darsteller die berühmte Trophäe gewonnen.

Im langjährigen Vergleich der Preisträger sind sie die Ausnahme. Von den 342 Preisträgern für Haupt- oder Nebenrollen seit 1928 waren sieben Prozent Angehörige ethnischer Minderheiten. Dieser Wert unterscheidet sich von Kategorie zu Kategorie stark.

In der Kategorie für die beste Hauptdarstellerin hat erst ein Mal eine nichtweiße Schauspielerin gewonnen. Halle Berry hat den Oscar 2002 für ihre Rolle in "Monster's Ball erhalten. Im Gegensatz dazu ist der Anteil bei den Nebendarstellerinnen am höchsten. Etwas mehr als jede zehnte Preisträgerin ist Angehörige einer ethnischen Minderheit.

Die Gewinner der Oscars in den Schauspieler-Kategorien: Mahershala Ali, Emma Stone, Viola Davis und Casey Affleck.

Die mangelnde Diversität in Hollywood ist in den beiden Vorjahren in lautstarke Kritik umgeschlagen und hat sich etwa auf Twitter unter dem Hashtag #OscarsSoWhite entladen. Als Reaktion wurde im Vorfeld die Oscar-Jury aufgestockt und bekam 683 neue Mitglieder – darunter viele Frauen und Angehörige ethnischer Minderheiten. Mit den zwei Trophäen Mahershala Ali und Viola Davis liegt der kumulierte Anteil nichtweißer Oscar-Gewinner nun bei sieben Prozent.

"Welchen Unterschied ein Jahr doch machen kann", sagte Cheryl Boone Isaacs beim Aufnehmen des "class photos" beim traditionellen Mittagessen der Oscar-Nominierten vor der Verleihung. Sie sollte auch nach der Verleihung recht behalten – zumindest für 2017. (gart, 27.02.2017)