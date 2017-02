Oscars 2017: "La La Land" und "Moonlight" mit den meisten Auszeichnungen

Nachdem zuerst "La La Land" als bester Film genannt wurde, gewinnt doch "Moonlight". Casey Affleck und Emma Stone beste Hauptdarsteller

Los Angeles – Das Finale der 89. Oscar-Verleihung war chaotisch (wie chaotisch – können Sie hier im Liveticker nachlesen): Nachdem zunächst "La La Land" als Bester Film genannt wurde, korrigierte man die Entscheidung wieder und zeichnete Barry Jenkins' Coming-of-Age-Drama "Moonlight" als besten Film aus.

foto: reuters/lucy nicholson Drehbuchautor und Regisser Barry Jenkins von "Moonlight" und Produzentin Adele Romanski (re.) nehmen ihren Preis entgegen.

Insgesamt behielt "La La Land" mit sechs Auszeichnungen die Nase vorn, "Moonlight" kam auf drei Trophäen. Emma Stone wurde als beste Hauptdarstellerin gewürdigt, Casey Affleck erhielt für seine Rolle in dem Drama "Manchester by the Sea" einen Oscar als bester Hauptdarsteller. Als bester Regisseur wurde Damien Chazelle ("La la Land") prämiert.

"Toni Erdmann" musste sich in der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film" dem iranischen Ehedrama "The Salesman" geschlagen geben. Der vom Comedian Jimmy Kimmel moderierte Abend stand im Zeichen der Diversität, so wurden beispielsweise als beste Nebendarsteller mit Viola Davis und Mahershala Ali zwei afroamerikanische Darsteller ausgezeichnet.

abc news Best of Dankesreden bei den diesjährigen Oscars.

Peinlicher Fehler

Das große Finale der sonst ruhig verlaufenen Verleihung wurde plötzlich spannend, als Warren Beatty irrtümlicherweise "La La Land" als Gewinner der Kategorie "Bester Film" verkündete. Erst als die Produzenten des Musicals bereits auf der Bühne ihre Dankesreden hielten, fiel der Fehler auf.

Beatty, der den Preis gemeinsam mit seinem "Bonnie und Clyde"-Co-Star Faye Dunaway überreichte, erklärte den peinlichen Irrtum auf der Bühne des Dolby Theatre mit einem falschen Kuvert: Er habe versehentlich eine Karte in der Hand gehalten, die "La La Land"-Schauspielerin Emma Stone zur besten Hauptdarstellerin erklärte.

Überraschungssieger "Moonlight"

Die Panne lenkte unfreiwillig vom Triumph des Überraschungssiegers "Moonlight" ab, der zusätzlich den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch sowie den Preis für den besten Nebendarsteller (Mahershala Ali) holte. US-Regisseur Barry Jenkins erzählt in seinem Film, der auf einem Theaterstück von Tarell Alvin McCraney basiert, in drei Lebensabschnitten vom Heranwachsen eines schwulen Afroamerikaners in ärmlichen Verhältnissen im Miami der 80er-Jahre.

foto: reuters/lucas jackson Strahlende Gewinner (v. li.): Bester Nebendarsteller Mahershala Ali, beste Hauptdarstellerin Emma Stone, beste Nebendarstellerin Viola Davis und bester Hauptdarsteller Casey Affleck.

Doppelt so viele Auszeichnungen gingen indes an "La La Land". Die im Stil früher Hollywoodmusicals gedrehte Romanze mit Emma Stone und Ryan Gosling war mit 14 Nominierungen als großer Favorit in die Gala gegangen. Es gab schließlich sechs Oscars für die Hommage, darunter für Hauptdarstellerin Stone, Kameramann Linus Sandgren sowie gleich zwei Preise für den Komponisten Justin Hurwitz.

Jüngster Filmemacher

Der 32-jährige Filmemacher Damien Chazelle wurde für "La La Land" als jüngster Filmemacher aller Zeiten mit dem Preis für die "Beste Regie" bedacht. In der Kategorie "Bestes Originaldrehbuch" unterlag der Jungregisseur jedoch Kenneth Lonergan, der seinen lang verdienten, ersten Oscar für das von ihm inszenierte und geschriebene Familiendrama "Manchester by the Sea" bekam.

Zum besten Hauptdarsteller wurde Casey Affleck gekürt, der sich mit seiner Darstellung eines traumatisierten Hausmeisters in Lonergans erschütterndem Film gegen Mitfavorit Denzel Washington durchsetzen konnte. In den Nebendarstellerkategorien kamen mit Mahershala Ali ("Moonlight") und Viola Davis ("Fences") zwei schwarze Schauspieler zum Zug – neben den weiteren Preisen für "Moonlight" ein Zeichen, dass die Oscar-Akademie die "#OscarsSoWhite"-Kontroverse der vergangenen zwei Jahre ernst genommen haben könnte.

Technische Kategorien

Mehrfach nominierte Streifen wie "Arrival" (Bester Tonschnitt) und "Hacksaw Ridge" (Beste Tonmischung, Bester Schnitt) holten sich lediglich Preise in technischen Kategorien; andere wie "Lion" oder "Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen" gingen leer aus.

Auch die Hoffnung für "Toni Erdmann" blieb unerfüllt: Die deutsch-österreichische Koproduktion von Regisseurin Maren Ade mit Peter Simonischek in der Titelrolle hatte gegenüber dem iranischen Beitrag "The Salesman" von Asghar Farhadi das Nachsehen.

Solidarisch: Asghar Farhadi

Farhadi, der bereits 2012 den Auslandsoscar für sein Scheidungsdrama "Nader und Simin" erhielt, blieb der Gala aus Protest gegen die verschärfte US-Einwanderungspolitik fern. Stattdessen ließ er seine Vertreterin Anousheh Ansari ein Statement verlesen, in dem er seine Entscheidung damit begründete, dass er sich mit seinen iranischen Mitbürgern sowie den Staatsbürgern sechs anderer mehrheitlich muslimischer Länder solidarisiere.

US-Präsident Donald Trump hatte gegen die Bürger von sieben Staaten ein Einreiseverbot verhängt, das allerdings von den Bundesgerichten gestoppt wurde.

hindustan times Moderator Jimmy Kimmel spottete über Präsident Donald Trump.

Die 89. Oscar-Verleihung war die erste unter der Präsidentschaft von Donald Trump: Entsprechend zahlreich fielen die Anspielungen auf das angespannte Verhältnis zwischen Hollywood und Washington aus. (red, APA, 27.2.2017)