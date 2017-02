Thiem jubelt in Rio über achten ATP-Turniersieg

Wiedererstarkter Niederösterreicher schafft souveränen Zweisatz-Finalsieg über den Spanier Carreno Busta – "Obrigado" und die nächste Station heißt schon Acapulco

Wien/Rio de Janeiro – Es hat den Anschein, als ob Dominic Thiem wieder in der Lage ist, der Tennisspieler zu sein, den seine Hobby-Tennis-Fans in Österreich so verehren. Es geht wieder schnurstracks in Richtung Erfolg. Der Niederösterreicher gewann das Endspiel von Rio de Janeiro gegen den Spanier Pablo Carreno Busta (4) 7:5,6:4 und schaffte damit seinen zweiten Finalsieg auf ATP-500-Level. Es ist der achte Turniersieg seiner Karriere.

Im ersten Satz haderte Thiem mit seiner Rückhand, machte 14 unerzwungene Fehler und war dennoch der dominierende Spieler. Nach zwei ungenützten Breakchancen er im ersten Satz bei 2:1, schafft nicht Thiem, sondern der Spanier überraschend das Break zum 3:2.

Der Niederösterreicher schimpfte nur sporadisch mit sich selbst, konterte mit dem Rebreak. Bei 5:4 und Aufschlag Carreno-Busta konnte Thiem zwei Satzbälle nicht nützen. Bei 6:5 verwertete Thiem immerhin den vierten Satzball. Kein langsames in die Gänge kommen, kein Nachlaufen nach schwachem Start, keine Frustration, in der gesamten Turnierwoche präsentierte sich ein anderer Dominic Thiem. Der 23-Jährige blieb im Turnierverlauf ohne Satzverlust, in der Weltrangliste fällt er dennoch auf Rang neun zurück.

Hart genug

Die vermeintliche Entscheidung im zweiten Satz, das Break zum 4:2: Thiem jagte Carreno Busta von einer Ecke in die andere um im richtigen Moment ans Netz zu kommen und einen Volley-Stop cross-court in den Sand zu legen. Nicht schlecht.

Im nächsten Game schoss Thiem noch einen Vorhand-Strich die Linie entlang. Das sollte dem Spanier weh tun, der antwortete aber selbst mit einem Vorhand-Stoppball und schaffte das Re-Break. Carreno Busta wirkte in Folge aber alles andere als souverän, konnte nur 39 Prozent seiner zweiten Aufschläge in Punkte ummünzen. Als er bei 4:5 gegen den Matchverlust serviert, versagen ihm die Nerven. Nach etwas mehr als eineinhalb Stunden verwertete Thiem seinen ersten Matchball zum Endstand.

Für Thiem sind diese Wochen im Februar und März eine gewaltige Herausforderung, also genau nach dem Geschmack von Günther Bresnik. Nur die Harten kommen in den Garten. Eine Charakterfrage. Der Belagwechsel von der Rotterdamer Halle auf den südamerikanischen Sand war nicht einfach, nun jettet Thiem weiter nach Acapulco und wechselt wieder die Unterlage, wieder auf Hartplatz. Die Mission lautet Titelverteidigung.

Den Rio-Pokal in Form eines Zuckerhuts erhielt Thiem von Gustavo "Guga" Kuerten, ehemaliger Weltranglisten-Erster. "Obrigado. Es ist eine große Ehre für mich, vor einem der Größten im Sand-Tennis ein Finale spielen zu dürfen", sagte Thiem. (Florian Vetter, 26.2.2017)