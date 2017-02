ÖSV-Quartett springt zu Mixed-Silber

Gold an Deutschland - Dritte Medaille für Österreich in Lahti

Lahti – Das österreichische Skispringer-Team hat bei der Nordischen Ski-WM in Lahti die Silbermedaille im Mixed-Bewerb von der Normalschanze gewonnen. Daniela Iraschko-Stolz, Jacqueline Seifriedsberger, Michael Hayböck und Stefan Kraft mussten sich am Sonntag mit 999,3 Punkten nur Deutschland geschlagen geben, das sich mit 1.035,5 Zählern überlegen Gold holte. Bronze ging mit 979,7 Punkten an Japan.

Es war für den ÖSV die dritte Medaille in Lahti nach Gold von Kraft auf der Normalschanze und Bronze der nordischen Kombinierer im Teambewerb. (APA, 26.2.2017)

Ergebnisse vom Mixed-Bewerb im Skispringen bei der nordischen Ski-WM in Lahti

1. Deutschland (Carina Vogt/98,0 und 95,0 m, Markus Eisenbichler/95,5 und 99,5, Svenja Würth/95,0 und 95,5, Andreas Wellinger/99,0 und 98,0) 1.035,5 Punkte

2. Österreich (Daniela Iraschko-Stolz/88,5 und 90,5 m, Michael Hayböck/92,0 und 97,5, Jacqueline Seifriedsberger/94,5 und 92,5 m, Stefan Kraft/96,5 und 97,0) 999,3

3. Japan (Sara Takanashi/90 und 89,5, Taku Takeuchi/89,0 und 92,0, Yuki Ito/95 und 93,5, Daiki Ito/92,5 und 96,5) 979,7

4. Slowenien 961,4 – 5. Norwegen 877,8 – 6. Russland 864,0 – 7. Italien 848,1 – 8. USA 802,2 – 9. (nicht im Finale) Tschechien 403,3 – 10. Frankreich 403,1.