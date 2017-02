Messi schießt Barca zum Sieg über Atletico

Entscheidendes Goal durch den Argentinier im Finish

Madrid – Der FC Barcelona hat am Sonntag den Schlager der spanischen Fußball-Meisterschaft auswärts gegen Atletico Madrid mit 2:1 gewonnen. Damit liegt der Titelverteidiger nach Verlustpunkten gerechnet weiterhin vier Zähler hinter Spitzenreiter Real Madrid, der am Abend in Villarreal antrat. Atletico ist Tabellenvierter.

Die Gäste gingen bei ihrem letzten Auftritt im Estadio Vicente Calderon, das nach dieser Saison abgerissen wird, durch Rafinha in Führung (64.), Diego Godin gelang sechs Minuten später nach einer Freistoßflanke per Kopf der Ausgleich. Das Siegestor besorgte Lionel Messi in der 87. Minute aus kurzer Distanz, es war sein bereits 22. Tor gegen Atletico. (APA, 26.2.2017)