Marktanteil lag bei 34 Prozent

Wien – Im Durchschnitt verfolgten 974.000 Zuschauerinnen und Zuschauer Teil zwei von "Narrisch guat" im am Samstag in ORF 2. Der Marktanteil lag bei 34 Prozent. In Spitzen waren mehr als eine Million dabei. Den ersten Teil am 18. Februar sahen im Schnitt 853.000 Zuseher. (red, 26.2.2017)