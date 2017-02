Ungeklärter Todesfall in Strafanstalt Graz-Karlau

Häftling Sonntagfrüh regungslos gefunden – Polizei ermittelt – Eine Woche zuvor Brandstiftung in einer Zelle

Graz – In der Strafanstalt Graz-Karlau ist am Sonntag ein 43 Jahre alter Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden worden. Das bestätigte Josef Schmoll, Sprecher der Generaldirektion für den Strafvollzug, am Sonntag auf APA-Anfrage. Man habe die Polizei verständigt, eine Abklärung der Todesursache werde vorgenommen. Ermittlungsergebnisse lagen am Nachmittag noch nicht vor.

Eine Woche davor hatte ein anderer Häftling, ebenfalls in Graz-Karlau, in seiner Zelle Feuer gelegt. Auch dieser Zwischenfall wurde von Schmoll bestätigt. Er erklärte, dass es sich bei dem Mann um einen geistig abnormen Rechtsbrecher handle. Informationen, wonach der Mann auch einen Suizidversuch unternommen haben soll, wurden hingegen nicht bestätigt. (APA, 26.2.2017)