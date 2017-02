Stürmer trifft beim 3:1-Sieg des Schweizer Tabellenführers über Luzern zum 2:0 und 3:1

Basel – Marc Janko hat am Sonntag in der Schweizer Fußball-Super-League seine Saisontore neun und zehn erzielt. Der ÖFB-Teamstürmer traf bei Basels 3:1-Heimsieg über Luzern zum zwischenzeitlichen 2:0 (34.) und zum Endstand (81.). Basel führt die Tabelle nach 22 Runden mit 17 Punkten Vorsprung auf Young Boys Bern (Trainer Adi Hütter, Thorsten Schick) an. (APA, 26.2.2017)