Fill holt Super-G in Kvitjell, Reichelt Zweiter

Italiener mit starker Fahrt und guten Bedingungen zum Sieg. Reichelt vor Jansrud, der sich die kleine Kristallkugel sichert, auf dem Stockerl

Kvitfjell – Hannes Reichelt hat am Sonntag im Super-G von Kvitfjell als Zweiter den Sieg nur um 0,10 Sekunden verpasst. Es gewann der Südtiroler Peter Fill, für den es der erste Weltcupsieg in dieser Disziplin war, Dritter wurde der kanadische Weltmeister Erik Guay (0,23). Der siebentplatzierte Norweger Kjetil Jansrud (Stand nach 35 Läufern) sicherte sich vorzeitig die kleine Kristallkugel.

Zum sechsten Mal in Folge ging die Super-G-Kugel an Norwegen, nach Aksel Lund Svindal (2012 bis 2014), setzten sich Jansrud (2015) und Aleksander Aamodt Kilde (2016) durch. Jansrud kann sich beim Finale in Aspen noch das Kristall für die Abfahrtswertung holen, sein einziger verbliebender Konkurrent ist mit 33 Punkten Rückstand Fill. (APA, 26.2.2017)