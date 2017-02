Goggia führt nach Kombi-Super-G, Kirchgasser out

Die Italienierin legt in Crans Montana im Speed-Durchgang vor Ilka Stuhec die schnellste Zeit in den Schnee. Venier Vierte, Haaser Sechste

Crans Montana – Die Slowenin Ilka Stuhec steht vor dem Gewinn der kleinen Kristallkugel für den Sieg in der Kombinationswertung. Die Abfahrtsweltmeisterin erzielte am Sonntagvormittag in Crans Montana 0,36 Sekunden hinter der Italienerin Sofia Goggia die zweitbeste Super-G-Zeit. Beste ÖSV-Dame war die Tirolerin Stephanie Venier als Halbzeitvierte (0,63). Die WM-Dritte Michaela Kirchgasser aus Salzburg schied aus.

Stuhec schärfste Rivalin im Kombi-Weltcup, Freitags-Gewinnerin Federica Brignone aus Italien (1,65), hatte als Neunte vor dem Slalom (ab 13.30 Uhr) bereits 1,29 Sekunden Rückstand auf die 26-jährige Slowenin. Die Tirolerin Ricarda Haaser, die 0,94 Sekunden auf Goggia verlor, lag unmittelbar vor der Gesamt-Weltcup-Führenden Mikaela Shiffrin (USA/1,30) auf dem sechsten Zwischenrang.

Kirchgasser kündigte nach ihrem Ausfall wegen eines Torfehlers an, dass sie auch beim Saisonfinish im März in den USA dabei sein werde. Die 31-Jährige kämpft seit langem mit Knieproblemen und hat deshalb noch nicht entschieden, ob sie ihre Karriere fortsetzen wird. (APA, 26.2.2017)