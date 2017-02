Kraft von Normalschanze auf Goldkurs, Hayböck 3.

Salzburger führt bei der WM in Lahti nach dem ersten Durchgang 4,3 Punkte vor Wellinger und 4,9 vor Hayböck

Lahti – Stefan Kraft liegt nach dem ersten Durchgang des WM-Normalschanzen-Springens am Samstag in Lahti auf weltmeisterlichem Kurs. Der 23-jährige Salzburger segelte auf 99,5 m und führt 4,3 Zähler vor dem Deutschen Andreas Wellinger und weitere 0,6 Punkte vor seinem Freund und Zimmerkollegen Michael Hayböck. Damit haben also zwei ÖSV-Adler beste Chancen auf die erste(n) Medaille(n) für Österreich.

Manuel Fettner (95,0 m) rangiert auf dem neunten Zwischenrang, abgeschlagen ist Gregor Schlierenzauer (89,5) an 23. Stelle. (APA, 25.2.2017)