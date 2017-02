Elefantenbaby im Zoo Zürich geboren – Video zeigt Geburt

Zürich – Im Zürcher Zoo ist am Samstag ein Elefantenbaby zur Welt gekommen. Es ist das erste Mal, dass eine Elefantenkuh, die selbst in Zürich zur Welt kam, ein Kalb geboren hat, wie der Zoo mitteilte. Die Tierpfleger hatten mit einer Geburt in der Zeit zwischen Jänner und März gerechnet – Elefanten tragen 22 Monate lang, bis das Junge zur Welt kommt.

zoo zürich Die Geburt des kleinen Elefanten.

Noch bis vor wenigen Tagen sei das Verhalten der zwölfjährigen Farha unauffällig gewesen. Samstagfrüh jedoch fanden Tierpfleger den Schleimpfropfen, der im Vorfeld der Geburt ausgestoßen wird. Dann ging es laut Pressemitteilung schnell: Nach ein paar heftigen Wehen lag das Kalb im Sand. Nach drei Minuten stand es auf und begann zu laufen.

Abstimmung über Namen

In den kommenden Tagen wird der Zoo Zürich drei Namensvorschläge präsentieren. Sie werden einen Bezug zu Sri Lanka haben, der Heimat der Großmutter des Elefantenkalbs, Ceyla-Himali. Die Öffentlichkeit kann dann über den Namen mitbestimmen.

zoo zürich Die ersten Schritte des noch namenlosen Babys.

Asiatische Elefanten sind eine bedrohte Art. Ihr Bestand in Freiheit beträgt schätzungsweise noch zwischen 30.000 und 50.000 Tieren. Die illegale Jagd und die Zerstörung ihres Lebensraumes bedrohen die Elefanten. (APA, sda, 25.2.2017)