Jansrud gewinnt Hundertstel-Krimi in Kvitfjell

Norweger baut Führung im Abfahrts-Weltcup vor Zweitplatziertem Fill aus – die Österreicher schaffen es nicht ins Spitzenfeld

Kvitfjell – Kjetil Jansrud hat am Samstag die zweite Weltcup-Abfahrt in Kvitfjell gewonnen. In einer spannenden Entscheidung fuhr der Lokalmatador acht Hundertstel vor Peter Fill auf Platz eins und baute damit auch die Führung im Abfahrts-Weltcup vor dem Italiener auf 33 Punkte aus. Die Entscheidung fällt beim Finale in Aspen. Dritter wurde Beat Feuz, dem Schweizer fehlten auch nur 14 Hundertstel auf Jansrud.

Weniger gut lief es für die Österreicher. Deren Bester, Vincent Kriechmayr, musste sich mit Platz zehn bescheiden (+00,74). Hannes Reichelt folgte auf dem elften Rang (+00,82). Bostjan Kline, der Sieger vom Freitag, wurde diesmal Siebenter. (red, 25.2. 2017)