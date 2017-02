Übergreifen auf Heizwerk konnte verhindert werden

Weiz – In Flöcking im Bezirk Weiz ist am Samstag in der Früh in der Lagerhalle eines Sägewerks Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehren am Brandort eintrafen, stand das Gebäude bereits in Flammen. Ein Übergreifen des Brandes auf das anschließende Heizwerk konnte verhindert werden. Nach Angaben der Polizei stand das Ausmaß des Sachschadens vorerst nicht fest, er dürfte aber hoch sein. (APA, 25.2.2017)