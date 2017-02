Kolumbiens Präsident half Mädchen per Twitter bei Hausübung

Antwort mittels Video-Botschaft verschickt

Diese Hilfe bei Hausübungen würden sich viele Schüler wünschen: Weil sie Fragen zur Arbeit der Regierung hatte, hat sich eine Achtjährige in Kolumbien direkt an Staatschef Juan Manuel Santos gewandt. "Herr Präsident Santos, ich heiße Gabriela Rico und bin acht. Für die Schule soll ich aufschreiben, was erreicht wurde, aber ich habe im Internet nichts gefunden", schrieb das Mädchen auf Facebook.

Le respondí a Gabriela su tarea sobre los logros de este Gobierno. Como con ella, invito a más colombianos a que hablemos por redes sociales pic.twitter.com/csuStdUbms — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) February 24, 2017 Präsident Juan Manuel Santos half einer Achtjährigen bei ihrer Hausübung.

Video-Botschaft brachte Antwort

Santos antwortete der Schülerin am Freitag (Ortszeit) auf Twitter mit einer etwa zweiminütigen Video-Botschaft, in der er die Erfolge seiner Regierung aufzählte. Besonders wichtig sei das Friedensabkommen mit der linken FARC-Guerilla, erklärte der Friedensnobelpreisträger.

Hausübung wichtiger als Besuch

Ein Berater des Präsidenten hatte das Mädchen zuvor angerufen und angekündigt, dass Santos antworten werde, wie RCN Radio berichtete. Bei dieser Gelegenheit fragte Gabriela, ob sie den Präsidenten in Bogota besuchen dürfe. Er werde sich darum kümmern, sagte der Berater demnach. Aber zunächst sei die Hausübung wichtiger. (APA, 25.02.2017)