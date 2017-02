Teresa Stadlober glänzt mit Platz sechs im Skiathlon

Salzburgerin fehlt in Lahti nur rund 30 Sekunden auf Medaille – Gold an Norwegerin Björgen, Pärmakoski mit erstem Edelmetall für Finnland

Lahti – Hervorragende Leistung von Teresa Stadlober im Skiathlon der Nordischen Ski-WM in Lahti: Die 24-jährige Radstädterin belegte am Samstag über 15 km (7,5 Klassik + 7,5 Skating) Rang sechs, etwa 30 Sekunden fehlten auf die Bronze-Medaille.

Es war das bisher beste WM-Resultat Stadlobers, bisher war Platz 13 über 30 Kilometer Skating 2015 in Falun ihr Topresultat gewesen.

Den Sieg sicherte sich die Norwegerin Marit Björgen, die im letzten Anstieg die Finnin Krista Pärmäkoski (+ 4,8 Sek.) entscheidend abhängte. Trotzdem wurde die Lokalmatadorin, die dem Gastgeber die erste Medaille bescherte von 35.000 Zuschauern im ausverkauften Stadion frenetisch gefeiert. Bronze ging an die Schwedin Charlotte Kalla (32,0).

Die 36-jährige Björgen holte ihr 15. WM-Gold und krönte damit ihr Comeback, nachdem sie in der Vorsaison wegen der Geburt ihres ersten Kindes pausiert hatte. 14 Jahre nach ihrem ersten Titel baute "Königin Marit" ihre einzigartige Erfolgsbilanz aus und hat nun eine Goldmedaille mehr als die Sowjetläuferin Jelena Wälbe auf dem Konto. Kein anderer nordischer Wintersportler war erfolgreicher.

Björgens Landsfrau Therese Johaug, die bei der WM 2015 den Skiathlon gewonnen hatte, fehlte wegen eines Dopingvergehens und ist noch bis zum kommenden November gesperrt. (APA, red, 25.2. 2017)

Ergebnisse Nordische Ski-WM in Lahti vom Samstag – Langlauf, Skiathlon Damen (15 km):

1. Marit Björgen (NOR) 37:57,5 Min.

2. Krista Pärmäkoski (FIN) + 4,8 Sek.

3. Charlotte Kalla (SWE) 32,0

4. Nathalie von Siebenthal (SUI) 1:05,0 Min.

5. Heidi Weng (NOR) 1:05,1

6. Teresa Stadlober (AUT) 1:05,4

7. Julia Tschekalewa (RUS) 1:05,7

8. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (NOR) 1:11,1

9. Anastasia Sedowa (RUS) 1:15,3

10. Masako Ishida (JPN) 1:21,8