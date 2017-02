Sechster Saisonsieg für Stuhec, Venier Dritte

Slowenin setzt Erfolgslauf auch im Super G von Crans Montana fort, Görgl überrascht mit Platz sieben

Crans Montana – Ilka Stuhec hat am Samstag den Weltcup-Super-G in Crans Montana gewonnen. Die Slowenin fuhr in einem von vielen Stürzen geprägten Rennen Bestzeit vor der Italienerin Elena Curtoni (+00,50 Sekunden). Dritte wurde die Tirolerin Stephanie Venier (+01,09). Tina Weirather aus Liechtenstein übernahm als Tagesvierte die Führung im Super-G-Weltcup von der nach ihrer Knie-Operation fehlenden Lara Gut.

Mit Platz sieben überraschte ÖSV-Routinier Elisabeth Görgl, Weltmeisterin Nicole Schmidhofer belegte Rang acht.

Stuhec, die im Jänner den bisher letzten Super G in Cortina gewinnen konnte, setzte sich im Weltcup in der Gesamtwertung auf den dritten Platz hinter Mikaela Shiffrin und Gut.

Die 26-Jährige erlebt die mit Abstand beste Saison ihrer Karriere, in der sie alle ihre insgesamt nun sechs Erfolge in Weltcuprennen feierte. Allein drei Abfahrten entschied Stuhec für sich, nachdem sie in den vergangenen Jahren immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen worden war.

Bei Sonnenschein und forcierten Weichschneeverhältnissen kamen viele Läuferinnen zu Sturz, darunter auch Lindsey Vonn. Die US-Amerikanerin kam jedoch offenbar unverletzt davon. (red, 25.2. 2017)

Ergebnis: Super G in Crans Montana