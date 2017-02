Bürgermeister von Rio bleibt Eröffnung des Karnevals fern

Crivella erschien nicht zur traditionellen Schlüsselübergabe an König Momo

Rio de Janeiro – Fehlstart beim Karneval in Rio: Der neue, streng religiöse Bürgermeister von Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ist am Freitagabend nicht zur traditionellen Schlüsselübergabe an König Momo erschienen, mit der das Ereignis offiziell eröffnet wird. Organisatoren in weißer Sambakleidung, Stelzenläufer und die städtische Blaskapelle warteten zweieinhalb Stunden vergeblich auf das Stadtoberhaupt.

"Wo ist Crivella?", riefen einige der 70.000 Zuschauer in dem Stadion. Schließlich tauchte die Kulturbeauftragte der Stadt, Nilcemar Nogueir, auf und vollzog die symbolische Schlüsselübergabe. Das Fernbleiben des Bürgermeisters entschuldigte sie damit, dass dieser sich um seine kranke Frau kümmern müsse.

Bürgermeister und Bischof

Schon in den Tagen zuvor war spekuliert worden, ob der ultrakonservative Crivella der Veranstaltung fernbleiben würde. Crivella ist Bischof der "Universellen Kirche des Königreichs Gottes", einer evangelikalen Mega-Kirche, und kann dem Karneval nichts abgewinnen.

Die für Rios Karneval typischen Straßenpartys haben schon vor zwei Wochen begonnen. Der Höhepunkt der Feiern sind die farbenfrohen und aufwendigen Paraden der Samba-Schulen im sogenannten Sambodrom, die über das Wochenende hinaus andauern. Es werden mehr als eine Million Touristen bis zum Ende des Karnevals am 28. Februar in der Stadt erwartet. (APA, 25.2.2017)