Beinahe 13 Jahre Haft für Pelés Sohn

Gericht in São Paulo ordnet Verhaftung wegen Geldwäsche in Zusammenhang mit Drogengeschäften an

São Paulo – Der Sohn von Fußball-Legende Pelé muss ins Gefängnis. Edson Cholbi do Nascimento soll dort eine Haftstrafe von beinahe 13 Jahren zu verbüßen. Der 46-jährige frühere Profitorhüter wurde der Geldwäsche im Zusammenhang mit Drogengeschäften für schuldig befunden, so urteilte am Freitag ein Gericht in São Paulo.

Do Nascimento war für das Vergehen bereits 2014 verurteilt worden, damals sogar zu 33 Jahren Haft. Nach einer Revision war er bis zur Entscheidung aber auf freiem Fuß und coachte zwei kleinere Vereine im Staat São Paulo. Nun wurde die Strafe auf zwölf Jahre und zehn Monate reduziert und seine Festnahme angeordnet.

"Edinho" war wegen ähnlicher Delikte schon drei Mal im Gefängnis, berichtete das Portal "O Globo". Edson Cholbi do Nascimento spielte in den 90er-Jahren für mehrere Vereine, auch für Peles Stammklub FC Santos. 1995 stand er mit den Schwarz-Weißen im Liga-Finale um den brasilianischen Titel, Santos unterlag jedoch Botafogo. Nach der Karriere geriet er auf die schiefe Bahn und kooperierte mit kriminellen Banden. (APA/red, 24.2. 2017)