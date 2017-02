Lustenau und Wacker starten enttäuschend ins Frühjahr, der LASK bedankt sich

Vorarlberger unterliegen beim FAC, Innsbruck unterliegt im Derby Wattens – Linzer ziehen mit 3:0 in Liefering davon

Wien – Das Rennen um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga wird für Austria Lustenau nicht leichter. Zum Frühjahrsauftakt der Ersten Liga kassierten die Vorarlberger am Freitag ein 0:1 (0:1) bei Nachzügler FAC. Die Wiener sorgten damit auch für anhaltende Hochspannung im Abstiegskampf. Denn auch die Konkurrenten Horn (2:1 gegen Kapfenberg) und Blau Weiß Linz (2:0 gegen Wiener Neustadt) feierten volle Erfolge. Linz (18 Punkte) ist weiter Schlusslicht, davor liegen der FAC (20) und Horn (22). Im Tiroler Derby bescherte Wattens mit einem 1:0 in Innsbruck dem neuen Wacker-Coach Karl Daxbacher einen Fehlstart.

Tabellenführer LASK nützte in der Folge den Ausrutscher des Verfolgers und baute mit einem 3:0 (2:0)-Erfolg beim FC Liefering den Vorsprung auf die Vorarlberger auf sieben Punkte aus. Fabiano (11.), Alexander Riemann (39.) und Kennedy Boateng (47.) schossen die Gäste zum Sieg.

Liefering, mit sieben Youth-League-Spielern vom 5:0-Achtelfinaltriumph über PSG am Dienstag in der Startelf, hatte zwar von Beginn an mehr Ballbesitz, machte daraus aber zu wenig. Die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch scheiterte in der ersten Hälfte trotz vieler flüssiger Szenen zumeist in Strafraumnähe und kam so kaum zu echten Chancen: Remi Teki prüfte Pavao Pervan mit einem ansatzlosen, satten Weitschuss (21.), kurz vor der Pause strich ein Freistoß von Smail Prevljak knapp am Kreuzeck vorbei (43.).

Beim 1:0 setzte sich erst Dimitry Imbongo per Kopf gegen zwei Lieferinger durch, Fabiano reagierte am schnellsten und schoss aus wenigen Metern ein. Beim zweiten Tor gewann Rene Gartler ein Kopfballduell, Riemann nutzte aus wenigen Metern die kurzzeitige Irritierung in der Liefering-Abwehr und erhöhte auf 2:0.

Optisch änderte sich auch nach dem Seitenwechsel wenig, und wieder war es die Elf von Oliver Glasner, die zu einem günstigen Zeitpunkt traf. Innenverteidiger Boateng, zum erst zweiten Mal in dieser Saison im Einsatz, köpfelte eine Hereingabe von Peter Michorl unbedrängt zur Vorentscheidung ein.

Lustenau dominierte ohne seinen nach Zürich abgewanderten Toptorjäger Raphael Dwamena die Partie in Floridsdorf, allerdings ohne wirklich Gefahr auszustrahlen. Beim Trainerdebüt von Franz Maresch hatten die Wiener im Konter hingegen schon vor der Pause eine gute Möglichkeit, bald nach der Pause war dann Adrian Grbic nach einem schnell abgespielten Freistoß mit dem entscheidenden Treffer zur Stelle (56.). Den Wienern gelang damit der erste Dreipunkter seit 16. September, Lustenau kassierte die dritte Pleite in Serie.

Auch drittes Derby an Wattens

Am Tivoli machten zwar die Hausherren das Spiel, fingen sich nach etwas mehr als einer halben Stunde durch Florian Buchacher nach einem Konter aber das 0:1 ein (36.). Es sollte nicht die einzige gefährliche Aktion der Gäste bleiben, die Daxbacher immer wieder Sorgenfalten auf die Stirn trieben. Wacker war vor 5.500 Zuschauern bemüht, spielte aber kaum gute Chancen heraus. Die beste vergab der eingewechselte Thomas Pichlmann, dessen Schuss im Strafraum aber zu harmlos ausfiel (77.). Im Finish hatte Wattens, der schon die ersten beiden Saisonduelle gewonnen hatte, sogar noch mehrmals die Chance, die Führung auszubauen.

In Linz erspielten sich die Hausherren mit viel Engagement einen verdienten Sieg – den ersten nach sieben Spielen. Thomas Goiginger brachte die Truppe von Klaus Schmidt per Foulelfer früh in Führung (12.), Wr. Neustadt hingegen fand weder richtig ins Spiel noch zu guten Chancen. Bald nach Wiederbeginn war es dann Goigingers Assist, der den Kopf von Jakob Kreuzer fand und von dort im Kasten der Niederösterreicher einschlug (57.). Thomas Hinum machte im Finish alles klar (94.).

Horn kam durch Tore von Miroslav Milosevic (5.) und Balakiyem Takougnadi (51.) zu einem nicht unverdienten Sieg gegen Kapfenberg, das bereits die dritte Niederlage in Folge hinnehmen musste. Zwar machten die Steirer im Finish noch viel Druck, der Anschluss durch den neuen ukrainischen Stürmer Jewgen Budnik kam aber zu spät (87.). (APA, red, 24.2. 2017)

Ergebnisse – 21. Runde:

FC Liefering – LASK Linz 0:3 (0:2) Gröding, Das.Goldberg Stadion, SR Lechner.

Tore: Fabiano (12.), Riemann (39.), Boateng (47.)

SV Horn – Kapfenberger SV 2:1 (1:0), Waldviertler Volksbank Arena, SR Baumann.

Tore: Milosevic (5.), Takougnadi (51.) bzw. Budnik (87.)

FAC – SC Austria Lustenau 1:0 (0:0), FAC-Platz, SR Ciochirca.

Tor: Grbic (59.)

Wacker Innsbruck – WSG Wattens 0:1 (0:1), Tivoli-Stadion, SR Heiß.

Tor: Buchacher (36.)

Blau-Weiß Linz – SC Wr. Neustadt 3:0 (1:0), Stadion der Stadt Linz, SR Altmann.

Tore: Goiginger (11./Foulelfmeter), Kreuzer (57.), Hinum (94.)