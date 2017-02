TV- und Radiotipps für Sonntag, 26. Februar

Oktoskop, "Vicky Christina Barcelona", "Im Zentrum" zu sprachlichen Herausforderungen in der Schule

9.35 MATINEE

Frauen erobern Hollywood (The Women Who Run Hollywood, FR 2016, Julia Kuperberg, Clara Kuperberg) Vor 1920 waren mehr Produzentinnen und Regisseurinnen in Hollywood tätig als zu jeder anderen Zeit. Frauen wie Mary Pickford oder Frances Marion prägten die Traumfabrik – bis zum großen Crash.

Bis 10.30, ORF 2

11.05 DISKUSSION

Europastudio Zu den anstehenden Präsidentenwahlen in Frankreich diskutieren bei Paul Lendvai: Albert Rohan (Diplomat, Wien), Daniel Vernet (Autor, Paris), Eva Twaroch (ORF-Korrespondentin, Paris), Thomas Mayer (EU-Korrespondent, der Standard).

Bis 12.00, ORF 2

20.00 THEMENABEND

Oktoskop: Those Shocking Shaking Days Selma Doborac' Filmessay erkundet den Krieg – und den Film über den Krieg. Die Texte im Film sind ausschließlich als Fragen formuliert (etwa, gleich zu Beginn: "Welcher Freischärlerbefreiungseinheit würden Sie sich anschließen, wenn Sie zwischen zwei möglichen Stilen der Befreiungsarbeit wählen könnten?"). Doborac ist im Anschluss zu Gast bei Lukas Maurer im Studio.

Bis 23.00, Okto

21.45 KOMÖDIE

Vicky Christina Barcelona (USA/E 2008, Woody Allen) Vicky (Rebecca Hall) und Christina (Scarlett Johansson) treffen im Barcelona-Urlaub den überaus verführerischen Maler Juan (Javier Bardem). Mit dem Auftritt seiner Exfrau Maria Elena (Penélope Cruz) stürzt Woody Allen die Liebenden ins Chaos.

Bis 23.15, 3sat

22.00 DISKUSSION

Im Zentrum: Deutsche Sprache – fremde Sprache: Wenn in der Schule die Alarmglocken schrillenBei Claudia Reiterer diskutieren: Sonja Hammerschmid (Bildungsministerin, SPÖ), Matthias Strolz (Neos), Christian Klar (Direktor Franz-Jonas-Europaschule), Heidi Schrodt (ehem. AHS-Direktorin und Autorin) und Emil Bannani (stv. Landesschulsprecher Wien, BMHS).

Bis 23.05, ORF 2

22.45 DRAMA

12 Years a Slave (USA 2013, Steve McQueen) Der freie, gebildete Afroamerikaner Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor) wird 1841 aus New York entführt und als Sklave nach Louisiana verkauft. Steve McQueen verfilmte die wahre Geschichte ungeschönt und zwingt das Publikum zur Konfrontation mit den Gräueln der Sklaverei: "Ich stecke das Publikum in einen Druckkochtopf", sagte er 2014 im Standard-Interview, "es gibt keine Möglichkeit zur Flucht." Oscar-König im Jahr 2014.

Bis 1.00, ORF 1

icon films australia

23.05 DOKUMENTARFILM

Mama Afrika (D 2011, Mika Kaurismäki) Im November 2008 brach die südafrikanische Sängerin Miriam Makeba nach einem Konzert im italienischen Volturno tot zusammen. Sie war 76 Jahre alt. Makeba war die erste südafrikanische schwarze Sängerin, die es zu internationalem Ruhm brachte. Sie sang mit Harry Belafonte, Nina Simone oder Dizzy Gillespie und vor politischen Idolen wie J. F. Kennedy oder Nelson Mandela.

Bis 0.35, ORF 2

23.15 EXTRATERRESTRISCH

Unheimliche Begegnung der dritten Art (Close Encounters of the Third Kind, USA 1977, Steven Spielberg) Amerikanischer Mittelstand in direktem Kontakt mit außerirdischen Lebensformen. Neugierde, großes Staunen mit offenen Mündern und großen Augen, Verwirrung, Spezialeffekte und ein recht naiver Glaube an Erlösung. Spielbergs massiv überzogenes Budget hat sich letztlich ausgezahlt.

Bis 1.30, 3sat

23.35 THRILLER

Red Rock West (USA 1993, John Dahl) Nicholas Cage wird in einem abgelegenen Wüstenkaff mit einem Auftragskiller verwechselt und soll eine lästige Ehefrau töten. Dennis Hopper, seines Zeichens der echte Killer, ist darob verstimmt und verfolgt den "unschuldigen" Landstreicher. Ein Thriller, der keiner sein will.

Bis 1.05, NDR

1.00 PREISVERLEIHUNG

Oscar-Nacht 2017 Clarissa Stadler und Alexander Horwath, Direktor des Österreichischen Filmmuseums, begleiten durch die Nacht. Ab 1.00 Uhr: Toni Erdmann Goes Hollywood. Um 1.15 Uhr beginnt der Ausblick auf die um 2.30 Uhr startende Verleihung der güldenen Statuen, moderiert von Jimmy Kimmel.

Bis 6.00, ORF 1