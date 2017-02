TV- und Radiotipps für Samstag, 24. Februar

"Cabaret", "Die Verurteilten", "Winnetou" und "Kill Bill"

Bürgeranwalt Themen bei Peter Resetarits: 1) Patienten müssen bis zu ein Jahr auf Augenoperationen warten. 2) Ein Auto ist unbrauchbar, weil es um fast eine Tonne schwerer ist, als im Typenschein angegeben. 3) Protest gegen Umbau eines Wiener Barockhauses: Laut einem Gutachten ist der Umbau wegen des Denkmalschutzes nicht machbar.

Cabaret (USA 1972, Bob Fosse) Die Geschichte einer Freundschaft zwischen einem englischen Studenten (Michael York) und einer Varietésängerin (Liza Minnelli) im Berlin der frühen 30er-Jahre. Das Private (diverse Beziehungsverwicklungen, u. a. auch mit Fritz Wepper und Helmut Griem) und das Politische (der Aufstieg des Nationalsozialismus) werden in Bob Fosses Regie zusammengespannt, oftmals oberflächlich kritisch und ohne wirklich erhellende Durchdringung des Themas.

Die Verurteilten (Shawshank Redemption, USA 1994, Frank Darabont) Die Geschichte um den lebenslänglich verurteilten Bankangestellten Andy (Tim Robbins), der im Gefängnis durch die Hölle geht und im abgeklärten Häftling Red (Morgan Freeman) einen Vertrauten findet, floppte an den Kinokassen, konnte die Oscar-Jury nicht überzeugen (sieben Nominierungen!), dafür liebt ihn die Videogemeinde. Stephen King schuf die Vorlage für ein dichtes Häfendrama.

Winnetou I (La Révolte des Indiens Apaches, D/YUG/F 1963, Harald Reinl) Winnetou (Pierre Brice) fällt dem Bösewicht Frederick Santer (Mario Adorf) in die Hände. Old Shatterhand (Lex Barker) befreit ihn natürlich, und zusammen reiten sie in den Sonnenuntergang. Klassiker zum 175. Geburtstag von Karl May, und der zweite Teil folgt sogleich. Wer danach noch immer nicht genug hat, gönnt sich um 23.20 Uhr Der Schut.

Wer früher stirbt, ist länger tot (D 2006, Marcus H. Rosenmüller) Der kleine Sebastian fühlt sich für den Tod seiner Mutter verantwortlich. Aus Angst vor dem Fegefeuer sieht er sich zu guten Taten verpflichtet und spielt Liebesvermittler für seinen Vater. Rosenmüller inszeniert in seinem Spielfilmdebüt einen schwarzhumorigen Heimatfilm in bayrischer Mundart: zwischen Komödie und Bauerntheater und mit pfiffiger Pointe.

Wer's glaubt, wird selig (D 2012, Marcus H. Rosenmüller) Nicht so makellos gut wie Rosenmüllers Wer früher stirbt, ist länger tot – aber wie Christian Ulmen seine tote und ultrakatholische Schwiegermutter Hannelore Elsner heiligsprechen lassen will, hat neben einiger Derbheiten auch sehr komische Momente zu bieten.

Müllers Büro (Ö 1985, Niki List) Erst Roland Düringer (Hinterholz 8) konnte 1999 Müllers Büro bei den Besucherzahlen in den Kinos schlagen. Zuvor war Niki Lists Bürokrimisatire unangefochten an der Spitze. Flotte Musik, Filmklassiker parodierend, auf die 80er-Jahre bezogen. Spaßig möglicherweise für Wickie, Slime & Paiper-Freunde. Christian Schmidt und Andrea Vitasek.

Kill Bill – Volume 1+2 (USA 2003, Quentin Tarantino) Am Tag der Hochzeitsprobe wurde die versammelte Gesellschaft ermordet, nur die Braut (Uma Thurman) hat überlebt. Als Profikillerin macht sie sich auf die Suche nach ihren ehemaligen Kollegen des Attentatkommandos Tödliche Viper und nach ihrem Exlover Bill (David Carradine). In Teil zwei um 1.10 Uhr geht der Rachefeldzug mit unverminderter Härte weiter. Niemand schwingt das Schwert so schön wie Uma Thurman.

