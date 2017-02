"Queen of Carbon" Mildred Dresselhaus gestorben

Physikerin am MIT in Cambridge erforschte unter anderem Kohlenstoffnanoröhrchen

Cambridge – Die US-Physikerin Mildred Dresselhaus ist tot. Dresselhaus trug maßgeblich zur Erforschung von Kohlenstoff bei und verhalf dem Element in Form von Kohlenstoffnanoröhrchen zum Durchbruch in den modernen Materialwissenschaften und der Nanotechnologie. Die vielfach ausgezeichnete "Queen of Carbon" war 1968 die erste Frau mit einer Professur am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge, Massachusetts, und sorgte mit großem Einsatz dafür, dass sie nicht die letzte sein sollte.



1971 organisierte Dresselhaus gemeinsam mit Kollegen das erste Frauenforum am MIT mit dem Ziel, die Rolle von Frauen in der Wissenschaft näher zu beleuchten. Zwei Jahre später wurde sie mit einem Stipendium der Carnegie Foundation ausgezeichnet, damit sie sich dieser Aufgabe weiter widmen konnte.



Wie ihre Enkelin Leora Cooper nun mitteilte, starb die Physikerin am vergangenen Montag im Alter von 86 Jahren im Mount Auburn Hospital in Cambridge. (red, 24.2.2017)