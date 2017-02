Rapid-Bilanzen vor Gastspiel beim WAC ausbaufähig

Erst ein Erfolg für Grün-Weiß im Lavanttal, auch mit Canadi lässt Aufschwung auf sich warten

Wolfsberg/Wien – Gerade in der aktuellen Situation könnte es für Rapid angenehmere Aufgaben als ein Auswärtsspiel gegen den WAC geben. In der Lavanttal-Arena schafften die Wiener in neun Versuchen gerade einen Sieg, auch die Gesamtbilanz gegen die Kärntner ist mit sechs Siegen, fünf Remis und sieben Niederlagen negativ.

Damir Canadi flößt dies allerdings keine Angst ein. "Was in der Vergangenheit dort passiert ist, ist nicht mehr relevant. Es liegt nun dieses Spiel vor uns, und das möchten wir positiv beschreiten und gewinnen – ganz ohne Blick zurück", sagte der Rapid-Coach.

Seit seinem Amtsantritt brachte es Rapid in zehn Pflichtspielen auf zwei Siege, vier Remis und vier Niederlagen, das Frühjahr begann für die Hütteldorfer mit Unentschieden gegen die Austria und die Admira. "Es ist uns in beiden Spielen noch nicht gelungen, über 90 Minuten konstant aufzutreten. Das wollen wir nach und nach besser machen", versprach Canadi. "Wir werden versuchen, den Gegner mit Tempo unter Druck zu setzen und so zu knacken. Gelingt uns das, dann ist dort für uns definitiv möglich, die Punkte mitzunehmen."

Vor den Wolfsbergern zeigte der 46-Jährige Respekt. "Wir erwarten den WAC mit einem kompakten 4-4-2, dazu haben sie mit Leitgeb einen neuen Taktgeber und mit dem von uns verliehenen Philipp Prosenik einen weiteren gefährlichen Spieler vorne drin."

Die Leihgabe der Grün-Weißen traf gegen seinen Stammklub sowohl beim 1:1 im ersten Saison-Aufeinandertreffen in Wolfsberg als auch danach in Wien. "Wir geben gegen jeden Gegner alles, aber ein Spiel gegen Rapid ist auch für mich sehr emotional", sagte Prosenik. Seine Mannschaft hat vier der jüngsten fünf Partien verloren und liegt als Tabellensechster nur noch fünf Zähler vor dem Abstiegsplatz. (APA, red, 24.2. 2017)

Mögliche Aufstellungen:

Wolfsberger AC – SK Rapid Wien (Samstag, 16.00 Uhr, Wolfsberg, Lavanttal-Arena, SR Ouschan). Bisherige Saisonergebnisse: 1:1 (h), 1:0 (a)

WAC: Kofler – Standfest, Sollbauer, Rnic, Palla – Zündel, M. Leitgeb, Tschernegg, Klem – Orgill, Prosenik

Ersatz: Sallinger – Baldauf, Drescher, Offenbacher, Ouedraogo, Sanogo, Topcagic

Es fehlen: Jacobo (Muskelverletzung im Oberschenkel), Hellquist (Knie), Hüttenbrenner, Wernitznig (beide Meniskusverletzung), Trdina, Rosenberger, Dobnik (alle Kreuzbandriss), G. Nutz (Seitenbandverletzung im Knie)

Rapid: Knoflach – Auer, Sonnleitner, M. Hofmann – Pavelic, Dibon, Schwab, Kuen – Schaub, Traustason – Kvilitaia

Ersatz: Strebinger – Schößwendter, Thurnwald, Schrammel, Grahovac, Murg, S. Hofmann, Joelinton

Es fehlen: Jelic (Riss in Wadenmuskulatur), Mocinic (Knieverletzung), Schobesberger (Knochenmarksödem), Wöber (Wadenverletzung), Novota (Schulterverletzung)

Fraglich: Murg (Bänderdehnung im Knie)