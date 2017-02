Stöger vor sechstem Treffen mit Hasenhüttl noch ohne Sieg

Leipzig empfängt am Samstag Köln, für die Teams der österreichischen Trainer läuft es gut

Leipzig – Einst zusammen im Team der Wiener Austria (von 1991 bis 1993 dreimal in Folge österreichischer Meister), stehen sich Peter Stöger und Ralph Hasenhüttl am Samstag an der Seitenlinie gegenüber: RB Leipzig den 1. FC Köln. Stöger hat in bisher sechs Partien gegen von Hasenhüttl betreute Teams noch nicht gewonnen. Das Hinspiel im Herbst endete mit einem 1:1.

Derzeit befinden sich beide Teams auf Erfolgskurs: der Aufsteiger aus Sachsen liegt bei fünf Zählern Rückstand auf Tabellenführer Bayern München auf Champions-League-Kurs. Für Unruhe sorgten in dieser Woche nur Berichte über ein mögliches Startverbot vonseiten der UEFA.

Hasenhüttl wollte dies nicht groß kommentieren. Für den Steirer ist der Weg bis zur Teilnahme an der Königsklasse "noch verdammt weit. Deswegen mache ich mir über solche Dinge im Moment noch gar keine Gedanken." Mehr beschäftigte Hasenhüttl die Fitness des angeschlagenen Marcel Sabitzer, den ÖFB-Internationalen plagten vor dem Spiel Adduktorenprobleme.

"Wir erwarten einen Gegner, der über viel Qualität verfügt und uns die Punkte nicht kampflos überlassen wird. Unter Peter Stöger hat der FC eine sensationelle Entwicklung genommen, und man merkt der Mannschaft an, dass sie Schritte nach vorne gemacht hat", sagte Hasenhüttl.

Dem siebentplatzierten FC fehlt ein Punkt auf Rang sechs, der zum Start in der Europa League berechtigt. Zuletzt holte Köln zuhause gegen Schalke ein Remis. Stöger erwartete in der Red-Bull-Arena eine anspruchsvolle Aufgabe: "Leipzig mischt vorne mit und lässt sich dort nicht verdrängen." Er baut auf Torjäger Anthony Modeste. Der Franzose hält bei bereits 17 Saisontreffern. Das entspricht hochgerechnet zum Ende der Spielzeit einem Wert von 27 Treffern. Das wäre Platz zwei in der ewigen Klub-Statistik. Nur Köln-Ikone Dieter Müller war in der Saison 1976/77 mit 34 Toren erfolgreicher.

Hasenhüttl gegen Stöger war auf der Trainerbank ein bisher fast ausgeglichenes Duell. Mit Ingolstadt gewann Hasenhüttl 2013 den ersten Vergleich noch in der 2. Liga in Köln mit 1:0. Danach folgten vier 1:1-Remis. Im Herbst lieferten sich Köln und Leipzig eine sehr kurzweilige Begegnung. Für Aufregung war schon vor Anpfiff gesorgt, weil Kölner Fans den RB-Bus mit einer Sitzblockade an der Stadion-Einfahrt hinderten.

Am Karnevals-Wochenende wollten viele FC-Anhänger die Fahrt nach Leipzig nun boykottieren. 3.000 Anhänger haben sich dennoch angesagt. Eine Kostprobe des Wiener Schmähs lieferte Stöger mit Blick auf die ausgelassene Stimmung in Köln. Gegenüber der "Sport Bild" hatte er eine Idee für ein künftiges Kostüm: "Vielleicht gehe ich einmal als Ralph Hasenhüttl." (APA, red, 24.2. 2017)