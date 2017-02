21 Fotos und Eindrücke von der Nintendo Switch

Diese Aspekte der Hardware sind uns während des Tests besonders aufgefallen

Die Nintendo Switch ist ein eigener Schlag Hardware. So viel lässt sich nach den ersten Testtagen zusammenfassen. Vom Hersteller primär als Heimsystem beworben, ist sie meinem Empfinden nach im Alltag einer Handheld-Konsole wie dem 3DS oder sogar noch eher der PlayStation Vita ähnlicher als einer Wii U, PS4 oder Xbox One. Das liegt schlicht an ihrer Portabilität und der Art, sie zu benutzen. Sie fühlt sich wie ein Handheld an, den man eben auch am Fernseher anschließen kann. Was alles andere, als eine schlechte Idee ist.

Noch vor unserem finalen Testurteil, das wir erst kurz vor dem Marktstart mitteilen dürfen, gibt es bereits einige Details und Fakten zu berichten, die mir während des Spielens besonders aufgefallen sind.