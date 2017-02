Poesie der Einsamkeit: Aline Frazão

Singer-Songwriterin Frazão: "Es geht um all das, was dich das Alleinsein lehren kann"

St. Pölten – Nach einer Selbstentdeckungsreise auf der schottischen Insel Jura präsentiert die aus Luanda/Angola stammende Singer-Songwriterin Aline Frazão ihr jüngstes Album Insular. Ein "farbenprächtiges Werk zwischen Jazz, Rock, Noise – und akustischer Musik", schreibt eine Kritikerin. Frazão: "Es geht um all das, was dich das Alleinsein lehren kann." Mit im Programm ist Susana, ein Song in der Bantusprache Kimbundu. Harfenklänge dazu kommen von Esther Swift.

foto: dinis santos Frazão: Insel, Farben, Rock.

(ploe, 24.2.2017)