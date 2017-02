Neuer Bolide: Ferrari überrascht mit mutigem Design

Ferrari hat am Freitag bei der Vorstellung des neuen Autos mit einem mutigen Design überrascht. Mit dem SF70-H will der Rennstall nach einer enttäuschenden Formel-1-Saison ohne Sieg wieder in die Erfolgsspur finden. Der Name wurde aufgrund des 70-jährigen Bestehens der Scuderia Ferrari gewählt, der Buchstabe H steht für Hybrid.