New York Rangers bezwingen Toronto

Das Team von Michael Grabner setzte sich 2:1 nach Penaltyschießen durch

Toronto -Die New York Rangers haben in der National Hockey League (NHL) am Donnerstag einen knappen Auswärtssieg gegen die Toronto Maple Leafs gefeiert. Das Team von Michael Grabner setzte sich 2:1 nach Penaltyschießen durch. Der Kärntner blieb gegen seinen Ex-Club ohne Scorerpunkt, er wartet schon seit sechs Spielen auf sein 27. Saisontor. (APA; 24.2.2017)

Ergebnisse National Hockey League (NHL) vom Donnerstag:

Toronto Maple Leafs – New York Rangers (mit Grabner) 1:2 n.P.

Nashville Predators – Colorado Avalanche 4:2

Montreal Canadiens – New York Islanders 0:3

Tampa Bay Lightning – Calgary Flames 2:3

Chicago Blackhawks – Arizona Coyotes 6:3

Los Angeles Kings – Boston Bruins 1:4