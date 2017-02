"Die Wahrheit ist schwierig": Neue Kampagne der "New York Times"

Der Spot wird im Fernsehen erstmals in der Oscar-Nacht gezeigt

Mit einem 30-sekündigen Spot wirbt die "New York Times" mit der Suche nach der Wahrheit um Glaubwürdigkeit. Eine der Botschaften lautet "Die Wahrheit ist schwierig". Im Fernsehen soll der Spot zum ersten Mal in der Oscar-Nacht am Sonntag zu sehen sein, laut "Adweek" schlägt die Werbebotschaft mit 2,5 Millionen Dollar zu Buche.

the new york times

Die aktuelle Kampagne ist die erste TV-Werbung des renommierten Mediums seit dem Jahr 2010 und wird als Reaktion auf Donald Trumps Angriffe auf US-Medien gesehen. Die "New York Times" wurde immer wieder zur Zielscheibe seiner Attacken. (red, 24.2.2017)